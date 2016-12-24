Новый маршрут от 2-го микрорайона Юбилейного начнёт курсировать с 1 июня

Глава города Петр Тултаев на оперативном совещании рассказал о просьбах, которые поступают к нему от жителей второй очереди района Юбилейный. Нововведённый микрорайон уже практически заселён, а удобного транспортного сообщения здесь до сих пор нет. Он напомнил заместителю начальника Транспортного управления Елене Потаповой, что давал поручение о разработке маршрута общественного транспорта, который охватит этот район города.

«Вопрос находится на заключительной стадии проработки, - сказала Елена Потапова. - Планируем, что с 1 июня общественный транспорт начнет свою работу в этом микрорайоне. Разработано несколько вариантов маршрутов. Однако нам нужно узнать мнение жителей микрорайона, поэтому в ближайшее время мы вынесем этот вопрос на голосование. Какой маршрут будет выбран, тот и будем реализовывать».

«Слово не воробей, вылетит - не поймаешь, - напомнил старую поговорку Пётр Тултаев. - Сейчас скажете, потом, несмотря ни на что, надо будет к этой дате запускать автобус. Одновременно прорабатывайте вопрос с перевозчиками».

Как стало известно, один из планируемых маршрутов может обеспечить транспортную доступность 2-го микрорайона Юбилейного с Юго-Западом. Автобус будет следовать от 2-го микрорайона по улицам: Севастопольская - А. Невского - проспект 50 лет Октября - Энгельса - Ульянова - Гагарина - А. Невского - Севастопольская. Отметим, что для голосования будут предложены и другие варианты маршрутов.

Также мэр обратил внимание заместителя начальника Транспортного управления ещё на один аспект. - «Пришла жалоба, в которой заявитель указывает на то, что после поездки в автобусе или троллейбусе якобы необоснованно, а иногда с опозданием списываются денежные средства. Люди думают, что муниципальное предприятие «Горэлектротранс» занимается этими вопросами. Можете сказать: кто виноват и куда обращаться горожанам?» - обозначил проблему Пётр Тултаев.

Елена Потапова пояснила, что к списыванию денежных средств муниципальное предприятие «Горэлектротранс» никакого отношения не имеет. «У оборудования, которое внедрено в общественном транспорте, есть оператор, курирующий всю работу этой системы, в том числе и списание денежных средств. Это ООО «Единая социальная карта Республики Мордовия». По поводу корректности списания платы за проезд можно обращаться именно туда по телефону горячей линии - 333-222».