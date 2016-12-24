Новый маршрут от 2-го микрорайона Юбилейного начнёт курсировать с 1 июня

Силовики ударили по «Свидетелям»
6 февраля силовики провели крупномасштабную операцию против адептов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы...
6 февраля силовики провели крупномасштабную операцию против адептов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы...
Прокурор запросил главным действующим лицам фирмы Захарову и Денисову по 10 лет колонии
На минувшей неделе в Ижевске состоялось заседание президиума совета Ассоциации финно-угорских народов России. Делегаты прибыли из Карелии,...
Сколько жителей Мордовии решились в минувшем году вступить в брак и сколько малышей появилось на свет в год Желтой собаки? Какие имена...
Бывший директор «Биохимика» 47-летний Денис Швецов помимо миллионной растраты подозревается еще и в присвоении машины завода
В России предлагают отменить наказание за вынужденную коррупцию
В Мордовии закончены все работы по переходу на цифровое телевидение
В Мордовии на минувшей неделе гостили представители Ливана - координатор Международной лиги исламских ученых, профессор Ливанского...
Ларьки и палатки могут вновь появиться на улицах российских городов
Директор по корпоративным и правовым вопросам ООО «Управляющая компания РМ Рейл» Юрий Ольховский вошел в число победителей окружного...