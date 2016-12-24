Два часа до Сочи или Екатеринбурга

С 1 июня нынешнего года из Саранска до черноморского курорта или уральской столицы можно будет добраться всего за 2 часа. Новые прямые авиарейсы по маршруту Екатеринбург - Саранск - Сочи будет осуществлять компания «РусЛайн». Выполнять полеты планируется на современных м комфортабельных 50-кресельных канадских самолетах «Bombardier CRJ100/200» по четвергам и субботам. А обратные рейсы из Саранска в Екатеринбург - по пятницам и воскресеньям. Минимальная стоимость билета в одну сторону составит 5640 рублей. Продажи в настоящее время уже открыты.

Другой авиаперевозчик - «S7 Airlines» - объявил об открытии дополнительных рейсов Саранск - Санкт-Петербург. С 27 апреля добраться до одного из красивейших городов мира можно будет три раза в неделю - по понедельникам, пятницам и субботам.