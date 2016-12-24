10 месяцев исправительных работ за задавленного рабочего

Ромодановский районный суд вынес приговор 60-летнему водителю грузовика Виктору Демкину. Он обвинялся в причинении смерти по неосторожности. Летом прошлого года мужчина на самосвале переехал 57-летнего рабочего Геннадия Федосеева.

29 августа 2018 года по договору с сельскохозяйственной организацией Виктор Демкин работал на своем грузовике в поле. В 13.00 он остановил машину на краю поля возле лесопосадок и стал ждать сигнала от водителя трактора с сеялкой, чтобы подъехать к ним и засыпать зерно. Пока он находился в кабине, между передними и задними колесами авто на землю прилег Геннадий Федосеев. Мужчина был пьян. Через некоторое время водитель грузовика начал движение, не заметив лежавшего на земле рабочего. В результате автомобиль наехал на него задними колесами, мужчина скончался на месте происшествия.

СК России по РМ было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Демкин полностью признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.