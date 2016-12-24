УФСИНовец схлопотал 4 года колонии за взятку в 220 тысяч рублей

Дело «героиновых королей»
Зубово-Полянский суд огласил приговор последнему из бригады наркоторговцев, пойманных на поставке в Россию героина на 7 миллионов $
Зубово-Полянский суд огласил приговор последнему из бригады наркоторговцев, пойманных на поставке в Россию героина на 7 миллионов $
Законопроект о «народных инспекторах» может обострить ситуацию на российских дорогах
Прокурор запросил главным действующим лицам фирмы Захарову и Денисову по 10 лет колонии
6 февраля силовики провели крупномасштабную операцию против адептов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы...
Инвалид из Мордовии просит президента США добиться прекращения его уголовного дела в России
В России предлагают отменить наказание за вынужденную коррупцию
Директор по корпоративным и правовым вопросам ООО «Управляющая компания РМ Рейл» Юрий Ольховский вошел в число победителей окружного...
Фестиваль «Соотечественники» жители Саранска всегда ждут с большим нетерпением. В этом году Фестиваль русских драматических театров...
В Мордовии закончены все работы по переходу на цифровое телевидение
21-летний житель Саранска Олег Мышадаев признался в жуткой расправе над своей сожительницей, 20-летней Александрой Шапошниковой. Правоохранители...