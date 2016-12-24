УФСИНовец схлопотал 4 года колонии за взятку в 220 тысяч рублей

Зубово-Полянский суд вынес приговор бывшему сотруднику исправительной колонии № 17 26-летнему Ивану Ланцеву. Он обвинялся в получении взятки и легализации денежных средств.

В начале мая 2018 года младший инспектор отдела безопасности колонии № 17 Иван Ланцев заключил негласную сделку с осужденным, отбывающим наказание за наркотики. Суть ее была такой - инспектор должен пронести на территорию режимного объекта 32 мобильных телефона и сим-карту, а за это получить приличное вознаграждение. Ланцев обещание сдержал, за это ему через электронную платежную систему были перечислены 220 тысяч рублей. Сотрудник УФСИН распорядился ими по своему усмотрению.

Вскоре на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСИН по региону Ланцев попал в разработку правоохранительных органов. Ему было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: «Получение взятки» и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». После возбуждения уголовного дела Ланцев был уволен с должности в связи с нарушениями условий контракта. Младший инспектор успел проработать на должности с октября 2017-го по июль 2018 года.

Судом Ланцев приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.