Профессора мединститута будут судить за взятки

58-летняя заведующая кафедрой нормальной и патологической анатомии с курсом судебной медицины Медицинского института мордовского университета Надежда Плотникова предстанет перед судом по обвинению в получении взяток от студентов за оценки на экзаменах.

Профессора задержали борцы с экономическими преступлениями после того, как преподаватель через посредников получила деньги за роспись в зачетной книжке. Правда, преподавателя сразу же отпустили, никакой меры пресечения избирать не стали. Однако в дальнейшем по ходатайству следователя завкафедрой была отстранена от занимаемой должности. Кроме того, в качестве обеспечительных мер наложен арест на ее земельный участок.

По версии следствия, в марте прошлого года Надежда Плотникова получила 20 тысяч рублей от студентки второго курса за экзамен по дисциплине «Анатомия». До этого девушка дважды пыталась сдать экзамен, но каждый раз получала неудовлетворительную оценку. В третий раз студентка должна была сдавать экзамен не только Плотниковой, но и целой комиссии преподавателей. Чтобы избежать этой участи, будущий медик решила получить оценку «удовлетворительно» за вознаграждение. Вскоре об этом факте стало известно сотрудникам подразделения экономической безопасности УМВД по Саранску. Изначально преподаватель не отрицала причастности к преступлению, однако после беседы с адвокатом заявила, что никаких взяток от студентов не брала.

В дальнейшем оперативникам стало известно еще о трех эпизодах получения взяток Плотниковой. По версии следствия, Надежда Алексеевна поставила оценки «удовлетворительно» трем другим студентам второго курса. За сдачу экзаменов по дисциплинам «Анатомия» и «Анатомия шеи и головы» в феврале прошлого года два человека заплатили по 12 тысяч рублей, еще один студент в марте за подпись преподавателя выложил 15 тысяч рублей. Естественно, что за деньги никакие знания у будущих врачей никто не проверял.

Правоохранители утверждают, что всего Плотникова получила от четырех студентов 59 тысяч рублей. За эту сумму будущие медики получили «тройки». А в какую сумму обходились «четверки» и «пятерки»? Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом». Санкции статьи предусматривают наказание до 8 лет лишения свободы либо штраф в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

Своей вины Надежда Плотникова не признала. Как заявили в СКР по РМ, несмотря на это, собраны достаточные доказательства, изобличающие профессора. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Надежда Плотникова в 1982 году с отличием окончила Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. Ученая степень доктора медицинских наук присуждена ей в 2000 году. Ученое звание профессора присвоено в 2009 году. С 2006 года - заведующая кафедрой. Плотникова имеет научные публикации по таким темам, как: онкоморфология, современные аспекты экспериментального канцерогенеза и старения, лимфопролиферативные заболевания населения Республики Мордовия. По теме исследований опубликовано свыше 200 научных трудов, из них 10 учебно-методических пособий и 2 монографии.