Пётр Тултаев провел заседание Президиума АФУН РФ в Ижевске

В Ижевске 15 февраля под председательством Петра Тултаева состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации».

Встреча была посвящена вопросам сохранения национальных языков и культуры, а также перспективам в преподавании языков финно-угорских народов. Как отметил Председатель «Ассоциации финно-угорских народов России», глава городского округа Саранск Петр Тултаев, сейчас в составе движения действует 43 региональных отделения, представляющих интересы финно-угров во всех субъектах Российской Федерации. «Финно-угорские народы разбросаны по всем уголкам нашего необъятного государства. Что касается Удмуртии, конечно, для нас особый интерес представляет история самого народа. Удмурты всегда являли собой пример активной позиции и в том, что касается языков, и в том, что касается сохранения культуры и традиций. В республике накоплен интересный опыт сохранения языков. Есть, конечно же, и вопросы, но они продиктованы объективными условиями, потому что страна у нас многонациональная, сейчас идет очень активная миграция населения. Как сделать так, чтобы дети изучали родной язык? Для этого важно предоставить возможность всем, кто хочет его изучать. Мы бы хотели тот позитивный опыт, который есть в Удмуртии, перенести на территории других регионов, где проживают финно-угорские народы», - отметил Петр Тултаев.

От имени Главы Удмуртской Республики, Правительства Удмуртской Республики гостей приветствовал Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семёнов. «Очевидно, что место проведения заседания выбрано не случайно. Именно у нас, в городе Ижевске, в мае 1992 года по инициативе «Удмурт Кенеша» прошёл I съезд финно-угорских народов России, на котором была принята Декларация о создании межрегиональной, межэтнической организации - Ассоциации финно-угорских народов РФ. В течение двух с лишним лет в Ижевске располагалась штаб-квартира исполкома Ассоциации», - сказал руководитель Правительства.

За время визита в Ижевск делегаты посетили несколько знаковых площадок для удмуртского национального сообщества и финно-угорского мира в целом. В учебно-научной библиотеке Удмуртского госуниверситета состоялись презентация и передача финно-угорской литературы в фонды Национальной библиотеки Удмуртской Республики, также гости побывали в Удмуртской национальной гимназии имени Кузебая Герда.