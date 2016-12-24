«С Вашей помощью!»

12 февраля Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам

Петр Тултаев не ограничивается общением с жителями Саранска во время обходов городских территорий и «мэрских суббот». Он регулярно проводит приемы граждан по личным вопросам, во время которых ему приходится принимать очень ответственные решения. Ведь на прием к должностному лицу люди идут уже тогда, когда пришлось изрядно походить по различным инстанциям и, не получив решения проблемы либо внятного ответа, приходится продолжать «искать правду».

Вера Бондарева всю жизнь проработала в системе образования Саранска. Жизненные обстоятельства сложились так, что сейчас она проживает в однокомнатной квартире со взрослым внуком. К Петру Тултаеву она обратилась с просьбой о предоставлении земельного участка для строительства дома. «Мой муж был участником Великой Отечественной войны. Мы всю жизнь жили очень скромно: ни у кого ничего не просили. Впервые, Петр Николаевич, пришла с просьбой к представителю власти. Я инвалид второй группы, мне 82 года. Но на старости лет хочется пожить по-человечески. У моих внуков свои семьи, сами понимаете… Пока они молодые, построили бы домик на этом участке, и я бы там жила», - сказала женщина. Как оказалось, Вера Сергеевна 10 лет была директором школы № 7 Саранска. Но и сейчас, в своем преклонном возрасте она не перестает заниматься воспитанием молодежи - выступает на различных концертах, читает стихи, входит в Совет ветеранов. Петр Тултаев выслушал заявительницу, высказал слова благодарности за ее труд в образовательной сфере города. «Я благодарю Вас за Ваш труд во благо столицы Мордовии, однако ни к одной льготной категории, которым могут быть предоставлены земельные участки, Вы не относитесь. К сожалению, иногда приходится и таким людям, как Вы, к которым я отношусь с большим уважением, отказывать в решении их вопроса. Извините», - откровенно сказал Петр Тултаев. Подчиненные Главы города, в чьей компетенции решение подобных вопросов, подробно разъяснили Вере Сергеевне все нюансы, связанные с приобретением земельного участка на общих основаниях. Мудрая женщина вовсе не расстроилась из-за отрицательного ответа. «Нет - так нет! И за это спасибо», - с улыбкой сказала она.

Вопрос предоставления квартир детям-инвалидам относится к категории, к которой мэр Саранска подходит с высшей степенью взвешенности. Происходит так потому, что не всегда муниципалитет обладает необходимыми ресурсами, чтобы решить подобные вопросы, а желание помочь у Петра Тултаева есть всегда. Валентина Генералова пришла к Главе города с надеждой на помощь. Она одна воспитывает ребенка-инвалида. В 2018 году ей была предложена квартира даже большей площади, чем устанавливает законодательство, но она отказалась от нее, сославшись на то, что жилое помещение находилось на 5-м этаже, а в доме нет лифта, также ей не нравилось состояние квартиры. «Сейчас я уже согласна на все, на любое жилье. Моему ребенку необходима отдельная комната», - сказала она. Начальник Жилищного управления Татьяна Карасева разъяснила всю ситуацию, предложила вариант решения, который устроил обе стороны. Глава Саранска заручился, что ко Дню города, 12 июня, вопрос Валентины Генераловой разрешится. «Помогите с заполнением необходимых документов. И постоянно поддерживайте связь до полного решения вопроса», - дал поручение Петр Тултаев.

Жительница поселка Добровольный городского округа Саранск Елена Тараненко пришла на прием к мэру с вопросом об установлении освещения на улице Дачной. «Я от всех получаю одни отписки. Пришла к Вам как в последнюю инстанцию. Нам нужно установить всего два светильника!» - с некоторым возмущением в голосе сказала женщина. Директор муниципального предприятия «Горсвет» пояснил, что на этой улице действительно нужно установить лампы освещения, а цена вопроса - 42 тысячи рублей. Тут же был озвучен срок - до 1 апреля на улице Дачной в ночное время станет светлее. «Если не установят светильники, мне к кому обращаться?» - не поверив озвученному сроку, спросила заявительница. «Чтобы это число у Вас не ассоциировалось с шуткой, мы к Вам приедем, и я лично посмотрю - установлены ли светильники. Первого апреля в 20:00 мы будем у Вашего дома. Это будет лучшей гарантией решения вопроса», - с улыбкой сказал Петр Тултаев.

В завершение встречи Елена Викторовна поблагодарила мэра Саранска за то, что на Крещение в их поселке третий год подряд организовывают купель. «Спасибо Вам за нее. Мы купаемся там каждый год», - сказала она. «У вас там настоящий библейский сюжет - речка рядом, лес… Живите и радуйтесь», - ответил мэр Саранска. «С Вашей помощью!» - уже с улыбкой сказала Елена Викторовна.