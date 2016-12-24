«Надо тщательнее следить за сосульками и наледью на кровлях, исполнять заявки жителей своевременно»

Временное потепление, случившееся на минувшей неделе, внесло свои коррективы в работу коммунальщиков Саранска. На оперативном совещании в понедельник главы районов отчитались о ситуации с уборкой сосулек, наледи и вывозом снега с городских территорий.

Управляющим компаниям Ленинского района города пришлось дополнительно закупить соль для обработки придомовых территорий. Особое внимание - удалению сосулек. «Привлекаются верхолазы, а также специализированная техника - вышки. К сожалению, погодные условия способствуют образованию наледи. Сбитые сосульки уже через три дня нарастают вновь, поэтому работы ведутся ежедневно. Задействована двадцать одна бригада», - доложил глава администрации Ленинского района Александр Юткин.

По установленному графику производится вывоз снега в Пролетарском районе. «Расчищали не только магистральные дороги, но и второстепенные, также вывозился снег, - отчитался глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин. - Чтобы справиться с уборкой придомовых территорий, управляющие компании дополнительно нанимали коммунальную технику. С сосульками борьба ведется, однако погодные условия таковы, что расчищать кровли от них приходится практически ежедневно. Особенно это касается домов, расположенных в районе кольца на пересечении улицы Веселовского и Лямбирского шоссе. Особую опасность представляет снег, который сходит с крыш многоквартирных домов. Домоуправлениям также дано указание следить за образованием наледи на тротуарах и своевременно проводить обработку».

Первый заместитель главы администрации Октябрьского района Андрей Сандин отметил, что за минувшую неделю удалось расчистить и вывезти снег в п. Гагарина на улице Ленинградской, а также в районе торгового центра «Севастополь» и на набережной реки Тавлы в районе школы № 17. «Работы ведутся в постоянном режиме. Снег не только расчищается, но и вывозится», - сказал Андрей Сандин.

Его слова подтвердил директор КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Игорь Бутяйкин: «Вывоз снега производится по графику. По сосулькам ведётся работа с населением - мы оперативно реагируем на сигналы. Дорожное полотно на магистральных дорогах и основных тротуарах обрабатываются реагентом, чтобы предотвратить образование наледи».

Как отметила начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова, ведется постоянный контроль качества уборки территорий торговых центров: «По поводу уборки и вывоза снега выдано 16 предписаний, однако на сегодня исполнена только половина из них», - констатировала Людмила Данилова.

«Призываю управляющие компании и руководителей администраций обратить особое внимание и тщательнее следить за сосульками и наледью на кровлях, исполнять заявки жителей своевременно, - дал поручение Глава города Петр Тултаев. - Сосульки представляют угрозу для жизни людей. Категорически нельзя допускать их образования. На борьбу надо бросить все силы: выводите работников, задействуйте технику. Нельзя забывать и об уборке снега: сейчас, пока позволяет погода, основное внимание нужно сконцентрировать не только на уборке, но и на вывозе. Чем больше снега вывезем с улиц, тем лучше. Как и прежде, в первую очередь от снега должны освобождаться подъезды к социальным учреждениям - детским садам, школам и больницам. Подъезды к ним нужно не только расчищать, но и вовремя обрабатывать».