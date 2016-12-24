«Газовщиков просто не пускают в дома!»

Теме безопасного использования газового оборудования была посвящена пресс-конференция, которая прошла на минувшей неделе. О правилах безопасного газопотребления напомнили Игорь Чалов, заместитель генерального директора, главный инженер АО «Газпром газораспределение Саранск» - компании, которая занимается эксплуатацией газовых сетей и приборов в жилом секторе нашей республики, а также представители ЖКХ Мордовии и МЧС.

«Газпром газораспределение Саранск» осуществляет свою эксплуатационную деятельность во всех районах республики. Хозяйство, прямо скажем, немаленькое: более 354 тысяч газифицированных домовладений. «Одним из основных направлений деятельности нашей компании является проведение работ по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, что является гарантом надёжного и безаварийного газоснабжения потребителей, - рассказал Игорь Чалов. - В 2018 году было запланировано провести техническое обслуживание газопотребляющего оборудования в почти 232 тысячах домовладений. Однако порядка пяти тысяч из них так и остались без проверки, так как их хозяева не обеспечили допуск специалистов к оборудованию. Хотя согласно правилам техническое обслуживание должно производиться не реже раза в год, с учётом минимального перечня выполняемых работ».

В последнее время остаётся актуальной проблемой безответственное отношение многих собственников к содержанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Хотя представители «Газпром газораспределение Саранск» постоянно напоминают об опасности через СМИ, наглядную агитацию и распространение информационных материалов.

«При организации и проведении работ по техническому обслуживанию нам приходится сталкиваться с такими проблемами, как отказ в допуске в дома газопотребителей, отказ в заключении договора на ТО, отказ в оплате за проведённые работы, самовольный перемонтаж газопотребляющего оборудования, - продолжает Игорь Чалов. - Участились случаи, когда собственник не следит за состоянием вентиляционных и дымовых каналов. В результате этого происходят случаи отравления угарным газом».

Только за прошлый год было зафиксировано 5 несчастных случаев, связанных с использованием природного газа в быту, в результате чего пострадало 14 человек, в том числе один скончался. Начало нынешнего года уже ознаменовалось гибелью четырёх человек от отравления продуктами сгорания газа: в частном доме задвижка в дымоходе отопительной печи была закрыта, и продукты сгорания поступали в жилое помещение.

«По поручению Правительства РФ проводится проверка внутридомового газового оборудования во всех районах республики, - отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения РМ Евгений Филиппов. - Проверяется состояние оборудования, наличие заключенных договоров на его обслуживание, на обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов. При этом особое внимание обращается на то, действительно ли необходимые работы были проведены».

«Из общего количества зарегистрированных домовладений, использующих газовое оборудование, 1281 договор не заключили (110 случаев по частному сектору и 1171 в многоквартирных домах). Газовщиков просто не пускают в дома! И хотя законом за такие нарушения предусмотрены штрафные санкции, на безответственных хозяев они действенного эффекта не оказывают, так как большинство из них ведут маргинальный образ жизни, - признал заместитель министра ЖКХ. - Однако проверки дают свои результаты: возбуждены административные материалы. Основные нарушения - газопроводы подвержены коррозии, отсутствует ревизия запорной арматуры и другие».

Ещё одна проблема: по закону, управляющая компания должна заключать договор по обслуживанию газового оборудования со специализированной организацией. Однако в последнее время появляются компании, которые предлагают свои услуги по замене приборов учёта, при этом они представляются как специализированная организация и, получив деньги, исчезают. На поверку же работы производятся с массой нарушений, которые могут повлечь трагические последствия вплоть до взрыва газового оборудования.

Уберечься от таких случаев просто - необходимо допускать к своему газовому оборудованию только специализированные организации. Для этого нужно свериться на официальном сайте «Газпром газораспределение Саранск» с графиком проверок, обращать внимание на доску информации вашего дома (за три дня до ТО вывешивается объявление). Все сотрудники компании «Газпром газораспределение Саранск» работают в спецодежде с эмблемой «Газпрома», имеют соответствующие удостоверения, а в случае сомнений можно набрать 04 и уточнить информацию о проведении ТО.

«На заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям РМ было вынесено предложение о включении дополнительных пунктов ответственности и введении штрафных санкций за самовольную установку и замену газоиспользующего оборудования, использование неисправного оборудования и шибера без технологических отверстий. Это убережёт от отравления угарным газом», - отметил Евгений Филиппов.

Если договор на обслуживание газового оборудования ещё не заключён, то это необходимо сделать в газовом участке по району, где вы проживаете. На официальном сайте АО «Газпром газораспределение Саранск» можно уточнить их адреса. В Саранске это можно сделать по адресу: ул. Пролетарская, 123.

«Все случаи, когда неправильное использование газового оборудования приводило к пожару, можно было предотвратить», - заключил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РМ Сергей Репин.