89-летний пенсионер отправил 1,3 миллиона рублей лжеюристам

В МВД по Республике Мордовия журналистам республиканских СМИ рассказали о последних случаях мошенничества в регионе и о том, как им противостоять. Одним из наиболее резонансных преступлений стала афера, жертвой которой оказался пожилой мужчина из Саранска. По словам начальника отдела информации и общественных связей МВД по РМ Светланы Холодковой, в сети мошенников угодил 89-летний горожанин. Пенсионер проживал в квартире один, несколько лет тому назад в его семье случилась беда - умер сын. Родитель продал «однушку» сына и положил деньги на счет в банке. А спустя некоторое время мужчина решил сделать доброе дело - оформил договор дарения уже на свою квартиру дочери хорошего знакомого. Взамен пожилой человек ничего не просил, а новая владелица жилья не торопилась распоряжаться новой собственностью.

Но как-то пенсионер возмутился и высказал дочери знакомого претензии: «Я тебе квартиру подарил, а ты за мной совсем не ухаживаешь! Расторгну договор и верну жилье себе». С юридической точки зрения договор дарения не обязывает нового владельца квартиры ухаживать за дарителем, подобное условие прописывается обычно в договоре ренты. Однако пенсионер твердо решил расторгнуть договор дарения и обратился к саранским юристам. Специалисты по жилищному праву объяснили пожилому человеку, что законных оснований для расторжения договора дарения нет, и отказались браться за это дело.

Через некоторое время житель Саранска увидел по телевизору рекламу фирмы, которая оказывала юридические услуги и обещала решить любой вопрос. Пожилой человек позвонил по указанному телефону. Собеседник представился юристом московской конторы с громким названием «Справедливость», выслушал клиента и пообещал помочь расторгнуть злополучный договор. Правда, за свои услуги представитель конторы просил выслать гонорар. Пенсионер отослал деньги через банк. Несколько раз работник юридической фирмы просил оплатить различные услуги - по оформлению документов, составлению иска и т.д. Суммы, которые отправлял москвичу житель Саранска, были немаленькими. Деньги наш земляк снимал с банковского счета, где хранились сбережения от продажи квартиры сына. Когда доверчивый пенсионер перевел 1,3 млн рублей и на счету не осталось ни копейки, юрист попрощался с жертвой и перестал выходить на связь. Пенсионер обратился в органы внутренних дел.

Полицейские выяснили, что в Москве по адресу, где якобы располагалась фирма, ее на самом деле нет. Деньги, которые переводил пожилой человек, снимали разные люди в нескольких местах. Но оперативники не теряют надежды выйти на аферистов и вернуть деньги жителю Саранска.

Как сообщил заместитель начальника Управления уголовного розыска МВД по РМ полковник полиции Сергей Портнов, в январе этого года в Мордовии зарегистрировано 62 мошенничества. Раскрываемость таких преступлений благодаря бдительности граждан и работе правоохранительного блока в республике выше, чем в целом по Приволжскому федеральному округу и по стране. Так, в 2018 году раскрываемость мошенничеств в Мордовии составила 46%, в то время как в среднем в ПФО и в России - около 28%.

Значительную часть мошенничеств составляют преступления с использованием интернета, в январе зарегистрировано 38 подобных преступлений. Их раскрытие представляет определенную сложность, так как обычно жулики и их жертвы находятся в разных регионах.

Так, например, две жительницы Калининградской области через социальные сети выставили объявление о продаже верхней одежды. Новые наряды захотели купить жительницы Мордовии, одна перевела предоплату за товар 3,3 тысячи, а другая - 4,5 тысячи рублей. Обе лишились денег, а одежду так и не получили.

Студент из Мурманской области тоже использовал популярные социальные сети в преступных целях. Он представлялся сотрудником известного банка, якобы оказывал консультации и выуживал у жертв реквизиты банковских карт. Так аферист вывел у жителя республики 109 тысяч рублей со счетов нескольких банковских карт.