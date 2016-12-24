Дело о даче взятки гаишнику отправлено на новое рассмотрение

Верховный суд РМ отменил приговор по громкому коррупционному делу о попытке дать крупную взятку начальнику Ичалковского районного отдела ГИБДД по РМ Ринату Мангутову. Полицейский отказался от мзды и сдал тех, кто хотел его подкупить, коллегам из регионального УФСБ. За покушение на дачу взятки Лямбирским судом к различным срокам были осуждены уроженцы ромодановского села Белозерье: 33-летний коммерческий директор сельхозпредприятия «Ичалки» Фаиль Салихов, 34-летний безработный Ильдар Кадеев, 61-летний Ряис Асаинов и 45-летний директор предприятия «Альфа» Наиль Салихов.

Адвокаты осужденных не согласились с таким приговором и обжаловали решение в вышестоящей инстанции. Защитники посчитали, что в деле имелись значительные нарушения. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РМ рассмотрела жалобу адвокатов и вынесла апелляционное определение: «Приговор Лямбирского суда отменить ввиду существенных нарушений закона, допущенных судом первой инстанции. Дело направить на новое рассмотрение».

По версии следствия, осенью 2016 года во время сбора урожая КамАЗы ЗАО «Ичалки», которым руководил Фаиль Салихов, перевозили свеклу и периодически нарушали Правила дорожного движения - ездили с перегрузом, без пологов и различных разрешений. Сотрудники Ичалковской ГИБДД все нарушения фиксировали, на предприятие «Ичалки» как на юридическое лицо был наложен штраф в размере более 1 млн рублей. Салихову такой поворот событий не понравился, и он вместе с товарищем Ильдаром Кадеевым решил договориться с начальником местного отдела ГИБДД Ринатом Мангутовым неофициально.

Как только начальник районного отдела ГИБДД услышал про деньги, тут же выпроводил Кадеева из своего кабинета. Однако люди Салихова не успокоились и продолжили искать подходы к Мангутову через общих знакомых. Таковым оказался житель Саранска Наиль Салихов - дальний родственник Фаиля Салихова. Он организовал новую встречу с Мангутовым. Сам руководитель сельхозпредприятия деньги передавать не решился и отправил договариваться с начальником районной ГИБДД отца одного из своих подчиненных - торговца мясом Ряиса Асаинова.

Во время беседы с начальником районной ГИБДД Асаинов предложил: «Каждый квартал будем тебе платить. За это нас не трогай, и все у нас будет хорошо». Мангутов взял время на размышление, а сам обратился в УФСБ по РМ с заявлением о том, что ему хотят дать взятку. В результате последующие встречи начальника районной ГИБДД происходили под контролем оперативников спецслужбы. В январе 2017 года на трассе Саранск - Б. Игнатово близ Александровской горы Асаинов вручил Мангутову взятку. Подполковник отказался, схватил Ряиса и стал держать до подхода сотрудников ФСБ. В тот же день были задержаны и другие участники коррупционной операции - подельники Асаинова Фаиль Салихов, Ильдар Кадеев и Наиль Салихов.

«Асаинов испугался, стал плакать, упал на колени и стал просить: «Я не хотел. Не сажай меня, я уже старый!» - вспоминал в суде Мангутов. - Деньги, которые я держал в руке, унесло ветром и разбросало рядом с машиной. Через пару минут подъехали сотрудники УФСБ по РМ и задержали Асаинова».

Необходимо сказать, что во время допроса Мангутова в суде разгорелся скандал. Оказалось, что гаишник при даче показаний пользовался записями, схожими с протоколом его допроса на следствии. Едва об этом стало известно адвокатам, свидетель быстро порвал записи, но окончательно «утилизировать» не успел. «Я для себя выписал статьи нарушений, просто наизусть я их все не помню», - говорил Мангутов. Адвокаты настояли на том, чтобы Мангутов передал порванные бумаги судье, а затем защитникам. Это оказалась копия протокола допроса гаишника. В дальнейшем на вопросы адвокатов Ринат Мангутов отвечал примерно так: «Да», «Нет», «Не помню», «Не знаю».