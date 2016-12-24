В Мордовии выявлены преступления в сфере миграции

Репортер

В Управлении по вопросам миграции регионального МВД  рассказали о результатах операции «Нелегальный мигрант», в ходе которой проведено 600 проверок мест пребывания иностранцев и лиц без гражданства. К административной ответственности привлечено 85 правонарушителей, в том числе 60 - за нарушения правил въезда в Россию либо режима пребывания, 19 - за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета. Несколько нарушителей привлечены за представление ложных сведений при миграционном учете, а также за незаконную трудовую деятельность и незаконное привлечение к ней иностранцев. Наложены административные штрафы на 160 тысяч рублей.
По материалам МВД по РМ судами вынесено 4 решения об административном выдворении иностранного гражданина за пределы России и 5 постановлений о неразрешении въезда в страну. Еще 2 решения принято о депортации иностранцев за пределы РФ. Кроме того, выявлено 8 преступлений в сфере миграции, таких как фиктивная регистрация и постановка на миграционный учет по месту пребывания.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Орбитальная группировка»

Cотрудников саранской «Орбиты» и зубовополянской «Радиодетали» подозревают в получении миллионных откатов

«НЕ НАДО ТОРОПИТЬСЯ ЖИТЬ!..»

У нее это получилось. Встретиться со страшным заболеванием лицом к лицу и победить. В 2016 году жительнице Лямбиря Лилии Волковой успешно была...
С чистой совестью!

Дубравлаг покидает один из самых одиозных заключенных - полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков

«И Швец, и жнец...»

Бывший директор «Биохимика» 47-летний Денис Швецов помимо миллионной растраты подозревается еще и в присвоении машины завода

Силовики ударили по «Свидетелям»

6 февраля силовики провели крупномасштабную операцию против адептов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы...
Бес попутал!

В России предлагают отменить наказание за вынужденную коррупцию

Конкурс красоты

№8  Светлана

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу