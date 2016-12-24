В Мордовии выявлены преступления в сфере миграции

В Управлении по вопросам миграции регионального МВД рассказали о результатах операции «Нелегальный мигрант», в ходе которой проведено 600 проверок мест пребывания иностранцев и лиц без гражданства. К административной ответственности привлечено 85 правонарушителей, в том числе 60 - за нарушения правил въезда в Россию либо режима пребывания, 19 - за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета. Несколько нарушителей привлечены за представление ложных сведений при миграционном учете, а также за незаконную трудовую деятельность и незаконное привлечение к ней иностранцев. Наложены административные штрафы на 160 тысяч рублей.

По материалам МВД по РМ судами вынесено 4 решения об административном выдворении иностранного гражданина за пределы России и 5 постановлений о неразрешении въезда в страну. Еще 2 решения принято о депортации иностранцев за пределы РФ. Кроме того, выявлено 8 преступлений в сфере миграции, таких как фиктивная регистрация и постановка на миграционный учет по месту пребывания.