«Распилили» 43 миллиона рублей на липовых соцопросах

На минувшей неделе Октябрьский суд Самары вынес приговор директору ООО «Приволжский центр общественного мониторинга» 40-летнему уроженцу Саранска Николаю Явкину. Самарские чекисты выяснили, что он причастен к хищению из бюджета 43 миллионов рублей, которые были выделены на проведение соцопросов.

«Приволжский центр общественного мониторинга» был зарегистрирован в Самаре в сентябре 2012 года. Основным видом деятельности компании, учредителем и директором которой являлся Николай Явкин, было исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения. В 2013-2015 годах с его фирмой было заключено 12 госконтрактов на общую сумму 62,6 млн рублей.

Николай Явкин был задержан сотрудниками областного УФСБ в сентябре 2017 года, примерно за неделю до отставки самого губернатора Николая Меркушкина. В отношении социолога было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Вскоре суд отправил Явкина в следственный изолятор.

Согласно материалам дела Явкин от имени своей организации в начале 2015 года заключил с департаментом управления делами губернатора и правительства Самарской области государственный контракт на проведение социологических опросов нескольких десятков тысяч жителей региона. На основе соцопросов «Приволжский центр общественного мониторинга» должен был выполнить научно-исследовательскую работу на тему: «Анализ изменений социально значимых показателей развития муниципальных образований Самарской области».

С 30 апреля по 7 июля 2015 года в рамках исполнения этого контракта Центр представил заказчику отчетные материалы, которые содержали липовые сведения о количестве опрошенных. Так, по одному из эпизодов опрос официально охватывал 43 тыс. человек, а фактически опрошенных оказалось всего 2 тысячи человек. В отчетах указывались данные жителей Самарской области, с которыми якобы общались социологи. Сотрудники ФСБ допросили их как свидетелей и выяснили, что ни в каких социологических опросах они не участвовали. За время расследования силовики вскрыли пять таких эпизодов мошенничества на общую сумму 43 млн рублей!

При этом выяснилось, что Явкин провернул махинацию не один, а с помощью своего земляка 43-летнего Дениса Подсеваткина. Последний занимал должность заместителя главы администрации губернатора Самарской области - руководителя департамента мониторинга общественного мнения. Именно ему Явкин представлял липовые отчеты о выполнении соцопросов жителей Самарской области в рамках госконтракта. Подсеваткин признавал работу выполненной, после чего переводил из казны десятки миллионов рублей. Правоохранители считают, что, как только деньги оказывались на счетах «Приволжского центра общественного мониторинга», Явкин и Подсевакин «пилили» похищенные средства.

По одному из эпизодов в фирму Явкина из бюджета области были перечислены 10 млн рублей. Из этой суммы на реальные соцопросы было направлено только 500 тыс. рублей. Остальные деньги Явкин перевел на свою банковскую карту, затем обналичил и поделил с Подсеваткиным.

Во время следствия Явкин признался в махинациях с социологическими опросами. Подсеваткин на допросе вины не признал, давать какие-либо показания отказывался, ссылался на конституционное право. Однако позже подсудимые разговорились. С учетом полного признания вины, активного сотрудничества со следствием и желания рассмотреть дело в особом порядке уголовные дела земляков из Мордовии выделили в отдельные производства и стали рассматривать отдельно друг от друга. Так, дело Николая Явкина суд рассмотрел за одно заседание и огласил приговор - три года колонии общего режима, примерно половину из которых тот уже пробыл под стражей за время следствия. Планируется, что приговор Подсеваткину Фемида огласит через месяц.