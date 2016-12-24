«И Швец, и жнец...»

Бывший директор «Биохимика» 47-летний Денис Швецов помимо миллионной растраты подозревается еще и в присвоении машины завода

14 февраля Ленинский районный суд Саранска продлил арест экс-генеральному директору «Биохимика» 47-летнему Денису Швецову. Его подозревают в особо крупной растрате денег завода. Бывший руководитель фармацевтического предприятия нанял тренера по гольфу, которого провел как инструктора по спорту. При этом тренер по гольфу ни разу не был на саранском заводе - Швецов брал у него уроки в Москве. На инструктора были потрачены 1 млн 350 тысяч рублей - деньги «Биохимика». На продлении ареста выяснилось, что следователи накопали еще один эпизод. Они считают, что экс-генеральный присвоил себе заводскую машину.

Под стражу Дениса Швецова взяли еще 27 декабря прошлого года. Двухмесячный срок содержания в следственном изоляторе подходил к концу, и следователь из МВД по РМ обратился в суд с новым ходатайством о продлении ареста. В суде представитель силового ведомства сообщил, что МВД стало известно о еще одном преступном эпизоде - 31 января этого года в отношении Дениса Швецова было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Как полагают правоохранители, бывший руководитель завода присвоил себе машину «Рено Логан». Произошло это в период с июля по октябрь 2015 года. Швецов предоставил в бухгалтерию предприятия документы о том, что заводской «Логан» попал в дорожно-транспортное происшествие, восстановлению машина не подлежит, а значит, ее нужно списать с баланса предприятия. После того как документы были оформлены, Швецов взял «Логан» себе, а позже продал знакомому. Сделка состоялась в Москве. Покупатель объяснил, что машина ему была нужна для гастарбайтеров, которые работают на его загородном участке в селе Петровское Московской области. Ущерб предприятию от этого «рейдерского» захвата составил 200 тысяч рублей.

В суде следователь просил продлить арест бывшему руководителю «Биохимика» сразу на 4 месяца. Защитники Швецова возражали и просили избрать для своего клиента меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Друзья бизнесмена также просили выпустить Швецова из следственного изолятора. Один из них заявил, что дружит с Денисом уже 8 лет и знает его только с положительной стороны, а потому готов внести за него залог - 1,5 млн рублей. Другой товарищ арестанта изъявил желание предоставить свою однокомнатную квартиру в Саранске для домашнего ареста. А третий друг убеждал суд взять Швецова на поруки и ручался за него головой. Бывший директор саранского фармацевтического предприятия заявил, что готов отправиться под домашний арест и может для этого снять квартиру в Саранске, только бы его отпустили из СИЗО. Также арестант просил суд рассмотреть его освобождение из-под стражи под залог.

Суд изучил представленные материалы, выслушал следователя, прокурора, обвиняемого, защитников и пришел к выводу, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению. Суд объяснил свое решение тем, что Швецов обвиняется и подозревается в совершении тяжких преступлений, наказание за которые предусматривает лишение свободы на длительный срок. Кроме того, по роду своей работы Швецов знаком со свидетелями обвинения, а значит, оказавшись на свободе, может воздействовать на них, чтобы те изменили показания. Также подозреваемый имеет возможность выехать за пределы России и скрыться от следствия и суда. В итоге постановлением суда Швецову был продлен срок содержания под стражей до 18 апреля.

Нанял личного тренера по гольфу

Денис Швецов возглавлял «Биохимик» с марта 2015-го по август 2016 года. Затем занимал должность генерального директора в московской фирме «ЭН.СИ. Продакшн». За время работы на фармацевтическом предприятии Мордовии он успел растратить сумму с шестью нулями. В связи с этим и попал в разработку силовиков. Швецов был задержан накануне Нового года в Москве. Ему предъявлено обвинение в растрате денег «Биохимика» на 1 млн 350 тысяч рублей. Эту сумму он выплатил Валерию Тупикову - тренеру по гольфу из Москвы. Стоит сказать, что Швецов взял себе не обычного тренера, а титулованного. Валерий Тупиков является тренером сборной России по гольфу, членом тренерского совета Ассоциации гольфа России. Известный российский тренер был фиктивно принят на ставку инструктора по спорту на «Биохимик» и фактически не выполнял трудовые обязанности на этой должности. В связи с этим предприятию и был причинен имущественный вред в особо крупном размере.

Швецов своей вины не признает и объясняет, что всего лишь выполнял просьбу старшего партнера по бизнесу: «С тренером Валерием Тупиковым я познакомился еще до своего трудоустройства в «Биохимик», - рассказал свою версию Швецов. - Это произошло в московском гольф-клубе «Агаларов», где мы вместе играли. Этот клуб я посещал по приглашению моего старшего бизнес-партнера по «Биохимику». На одной из тренировок в гольф-клубе партнер дал мне указание устроить Тупикова на завод инструктором по спорту. Проигнорировать просьбу я не мог, тем более инструктор по спорту в «Биохимике» требовался, ведь некоторые представители топ-менеджмента предприятия играли в гольф. Игра является элитарной, я рассматривал ее как некую инвестицию в будущее, ведь в гольф играют многие представители крупного бизнеса, с которыми можно было бы наладить определенные связи.

Занятия с Тупиковым происходили как в Москве, так и за рубежом. Помимо меня их посещали и другие сотрудники. О том, что в «Биохимике» есть инструктор по гольфу, знали все работники, я этого и не скрывал. Любой работник предприятия даже нижнего звена при наличии желания мог воспользоваться услугами Тупикова как тренера по гольфу. Валерий за свои услуги получал заработную плату на банковскую карту.

Своей вины я не признаю, считаю, что никакого преступления не было. Для завода «Биохимик» является нормальной практикой прием на работу работников из Москвы, которые никогда Саранск не посещали. Таким работником, например, была регистратор лекарств. На «Биохимике» по совместительству также работают другие сотрудники, которые постоянно проживают и выполняют свои обязанности в Москве».



