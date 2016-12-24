Взятки прорвали оборону

Два майора Российской армии и руководящие работники Ковылкинского электромеханического завода попались на взятке в 22 миллиона рублей!

Борцы с экономическими преступлениями и коррупцией республиканского МВД вскрыли очередную коррупционную схему, с помощью которой из казны выводились десятки миллионов рублей! Ее активно использовали представители Министерства обороны России и руководящие лица Ковылкинского электромеханического завода, который входит в структуру государственной корпорации «Ростех». Предприятие занимается выполнением оборонных заказов, для чего через тендеры закупает определенное оборудование. Чтобы попасть в число поставщиков ковылкинского завода, предприниматели платили откат в размере 10% от суммы заказа.

Во главе коррупционной схемы, по версии правоохранителей, стояли майоры 52-го военного представительства Министерства обороны России 118-й службы: начальник подразделения из Пензы 36-летний Вадим Матвеев и его заместитель 42-летний Сергей Нуйкин. Их «партнерами» на заводе были заместитель директора производства - руководитель контрактной службы 52-летний Сергей Шеин и начальник отдела материально-технического обеспечения 58-летний Александр Абрамкин. Следствие считают, что коррупционный квартет с 2015 года получил взяток на 22 миллиона рублей! На сегодняшний день это самая крупная выявленная взятка в истории Мордовии.

«Маски-шоу» на электромеханическом заводе в Ковылкине

13 февраля жители Ковылкина стали свидетелями силовой операции - к Ковылкинскому электромеханическому заводу подъехали многочисленные машины полиции. Оперативники в сопровождении спецназа в масках провели обыски на предприятии. Затем задержания и обыски прошли в квартирах трех сотрудников завода и двух военных кураторов предприятия. По информации «ВС», Александр Абрамкин и Вадим Матвеев были задержаны в других регионах. Можно предположить, оба почувствовали, что за ними должны прийти, и хотели скрыться. Оперативники взяли Абрамкина в Ивановской области, а Матвеева - в Марий Эл.

Матвеев, Нуйкин, Абрамкин и Шеин обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Наказание за это преступление предусматривает до 15 лет колонии со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки. У правоохранителей имеются основания полагать, что это не окончательная сумма взяток, не исключено, что количество эпизодов по этому делу значительно возрастет.

К слову, жители Ковылкина мечтают устроиться на работу на местный электромеханический завод, зарплаты по меркам региона на предприятии довольно высокие. Завод исполняет как государственные контракты гражданского назначения, так и оборонные заказы. Доля государства в Ковылкинском электромеханическом заводе составляет 50%. Владеет акциями компания «Росэлектроника», которая полностью принадлежит государственной корпорации «Ростех». Известно, что ковылкинский завод выполнял государственные заказы на изготовление стационарных, а также передвижных (на базе самоходных машин) дизельных электростанций.

Оборонные заказы курировали два майора из Пензы

Для исполнения госзаказов Ковылкинский электромеханический завод регулярно закупал определенные инструменты и технику. Делалось это через размещение заказов, деньги на закупку выделялись государственные, а значит, являлись лакомым куском для их распила коррупционерами. Поскольку значительная часть заказов были оборонными, следить за ними были направлены представители армейского ведомства страны. Это Вадим Матвеев и Сергей Нуйкин - два майора 52-го военного представительства Министерства обороны России 118-й службы уполномоченного по качеству вооружения и военной техники Управления военных представительств. Оба - жители Пензы, но по приказу руководства были направлены в Ковылкино, чтобы на месте контролировать военные заказы.

В задачи Матвеева и Нуйкина входили контроль качества при приемке военной продукции на предприятии, выдача заключений о цене, мониторинг графиков выпуска и т.д. При этом все военные представительства подчиняются заместителю министра обороны России, отвечающему за организацию военно-технического обеспечения войск. Проще говоря, сотрудники военного представительства призваны пресекать все махинации при исполнении оборонных заказов. Матвеев и Нуйкин, напротив, решили использовать известную схему откатов для получения многомиллионных взяток.

Для воплощения своих замыслов офицеры Минобороны договорились пилить деньги вместе с начальником отдела материально-технического обеспечения Александром Абрамкиным и заместителем директора производства - руководителем контрактной службы предприятия Сергеем Шеиным. Последний являлся председателем аукционной комиссии, а его коллега - членом этой комиссии. Фактически оба могли влиять на определение победителей торгов и устанавливать условия заключения с ними контрактов.

Бизнесмен из Ярославля получал заказы за откат в 10%

Правоохранители считают, что одним из «своих» поставщиков для ковылкинского предприятия был 40-летний Денис Киселев. Он является генеральным директором ярославской компании «ЭнергоЦентр». Аффилированными предпринимателю фирмами также являлись «Международная торговая компания», «Межрегиональная торговая компания» и «Компания НВ». Все эти фирмы периодически становились победителями торгов на поставку оборудования Ковылкинскому электромеханическому заводу. Между Киселевым и квартетом жадных до денег военных и их сообщников с завода существовала договоренность. Предприятия ярославского бизнесмена становятся победителями аукционов на поставку заводу дизель-генераторов и полупроводников, а коммерсант возвращает покровителям откат в 10% от суммы заказа.

Детально коррупционная схема выглядела следующим образом. Председатель аукционной комиссии Сергей Шеин имел веское слово в принятии решения по отбору того или иного поставщика, на заседании аукционной комиссии его активно поддерживал сотрудник контрактной службы Александр Абрамкин. Оба они были в хороших отношениях с военными кураторами Матвеевым и Нуйкиным. Люди в погонах отвечали за приемку, проверку и калькуляцию товара в рамках государственного оборонного заказа.

Правоохранители считают, что в конце 2014 года именно Матвеев предложил ярославскому бизнесмену Киселеву за откат от стоимости госконтракта лоббировать интересы подконтрольных ему предприятий. Бизнесмен признался, что вынужден был согласиться на условия сотрудников завода и их военных кураторов, поскольку сотрудничать с предприятием без откатов было нереально. Теперь Киселеву придется отвечать перед законом за дачу взятки в особо крупном размере. Ему грозит наказание до 12 лет неволи со штрафом до 60-кратной суммы взятки.

Поставщику обещали, что свои люди в аукционной комиссии завода во время торгов будут отклонять предложения других участников, не размещать извещения о проведении запроса котировок, согласовывать максимальные цены на поставки и делать все, чтобы победу в аукционе одержали только предприятия Киселева. Также предпринимателю было обещано, что военная приемка оборудования от его фирм пройдет без каких-либо проблем, более того, поставки будут оперативно оплачиваться.

Взятки переводились через банковские карты

Ковылкино и Ярославль разделяет почти 500 км, но расстояние не мешало комбинаторам оперативно обмениваться информацией, согласовывать заявки, цены и подписывать документы в военном представительстве, передавать и получать деньги. Для конспирации Киселев купил в Москве «левые» сим-карты и передал их Абрамкину. Через них обсуждались экстренные вопросы. Кроме того, бизнесмен завел в Ярославле банковскую карту на свое имя и передал ее Абрамкину. На эту карту Киселев перечислял взятки для своих покровителей на заводе. Казалось бы, неплохая схема, но дальнейшее распределение средств между военными и сотрудниками завода оставляет много вопросов - здесь не соблюдалась даже элементарная «конспирация». После того как бизнесмен переводил на карту очередной откат, Александр Абрамкин шел в банкомат (обычно в Ковылкине) и переводил деньги с карты Киселева на именные (!) банковские карты Шеина и Нуйкина, а оставшуюся часть снимал сам. Оперативники располагают записями камер видеонаблюдения с банкоматов, где видно, что деньги снимал именно Абрамкин.

Механизм победы подконтрольных Киселеву фирм за откаты был четко выстроен. Результаты оценки котировочных заявок фактически фальсифицировались, и единственный поставщик получал все лакомые заказы. С конца декабря 2014-го по декабрь 2017 года Киселев перечислил на банковскую карту для откатов около 20 млн рублей. Из этих денег Абрамкин перечислил на карту Нуйкина более 3 млн рублей. Тот же при поступлении откатных денег на карту половину переводил на счет своего начальника Матвеева. Шеину было переведено более 2 млн рублей.

Позже у конспиративной карты Киселева окончился срок действия, и она была заблокирована. В феврале прошлого года бизнесмен завел новую карту и в Ковылкине передал ее Абрамкину. С февраля по июнь 2018 года на новые карты были перечислены откаты на сумму в 1 млн 850 тысяч рублей. Взятка также была распределена Абрамкиным. За все время существования коррупционной схемы мздоимцы получили 22 млн 130 тысяч рублей.

Арест

Двум военным и их подельникам с Ковылкинского электромеханического завода избирали меру пресечения 15 февраля в Ленинском районном суде Саранска. В отношении каждого был отдельный процесс. Стоит сказать, что все задержанные свою причастность к совершению преступления признали и подробно рассказали следователю, как выстраивали схему с откатами на предприятии. Взамен правоохранители не стали настаивать на том, чтобы отправить подозреваемых в следственный изолятор. Представитель Следственного комитета по РМ Сергей Щанкин ходатайствовал перед судом о домашнем аресте для всех подозреваемых.

- Родился в городе Прокопьевске Кемеровской области, проживаю в Пензе вместе с сожительницей, разведен, на иждивении несовершеннолетний ребенок, - представляется суду майор Вадим Матвеев. - Образование высшее. Занимаю должность начальника в 52-м военном представительстве Министерства обороны Российской Федерации 118-й службы уполномоченного по качеству вооружения и военной техники Управления военных представительств.

- Проживаю в Пензе, - говорит коллега Матвеева майор Сергей Нуйкин. - Женат, сыну 6 лет. Имею два высших образования. Заместитель начальника в 52-м военном представительстве.

- Родился в селе Самаевка Ковылкинского района, зарегистрирован в Ковылкине, а проживаю в деревне Андреевка, - заявил самый старший из задержанных, 58-летний Александр Абрамкин. - Женат, несовершеннолетних детей не имею. Образование высшее. Работаю начальником отдела материально-технического обеспечения на Ковылкинском электромеханическом заводе, также являюсь членом аукционной комиссии на предприятии.

- Родился в Ковылкине, зарегистрирован в Москве, проживаю в Ковылкине, - представился Сергей Шеин. - Женат, сын взрослый. Образование высшее техническое. Работаю заместителем директора производства - руководителем контрактной службы на Ковылкинском электромеханическом заводе.

Все подозреваемые и их адвокаты были солидарны со следователем и не возражали против домашнего ареста. Военные будут находиться в квартирах в Пензе, а сотрудники завода - в Ковылкине.

Как стало известно «ВС», жили военные из Пензы припеваючи. Например, Матвеев и его супруга передвигались на дорогих иномарках «БМВ X1». Стоимость новых авто стартует от 2 млн рублей в зависимости от комплектации. У обеих машин были красивые номера с цифрами 007. Нуйкин тоже не бедствовал, ездил на «Тойоте Венза». Помимо машин у Матвеева и Нуйкина имеются дорогие квадроциклы.

Откаты на заводе - обычное дело?

Днем ранее в Ковылкинском суде избирали меру пресечения коллеге Шеина и Абрамкина - 45-летнему начальнику бюро инструментального хозяйства Ковылкинского электромеханического завода Александру Чечеткину. Он также подозревается в получении взятки за лоббирование интересов поставщиков токарных, фрезерных станков и другого оборудования. Не исключено, что сотрудник завода действовал с ведома своих руководителей и делился с ними откатами. Сейчас эта информация проверяется оперативниками.

Помимо работы на заводе Александр Чечеткин является депутатом Курнинского сельского поселения Ковылкинского района от одной известной партии. На заводе начальник бюро инструментального хозяйства отвечал за обеспечение производственных подразделений предприятия инструментами и оборудованием, а также за размещение заказов на изготовление инструментов и оснастки другими предприятиями и оформлял договоры на поставки этого оборудования. Поставщиков Чечеткин, как и его коллеги Шеин и Абрамкин, выбирал с особой тщательностью. Она заключалась в уже известной схеме - 10% отката с суммы заказа. За взятку он обеспечивал победу в аукционе заинтересованных компаний. Для того чтобы в торгах на поставки оборудования не победили случайные фирмы, Чечеткин формировал закупки оборудования на сумму до 100 тысяч рублей в квартал. Поставки на эту сумму не требуют проведения аукциона.

В частности, Чечеткин лоббировал интересы чебоксарской компании «ПромЦентр». При посредничестве работника этой фирмы 39-летнего Алексея Пелиха руководитель «ПромЦентра» 42-летний Алексей Токсубаев передавал Чечеткину взятки. С октября 2015-го по декабрь 2018 года начальник бюро инструментального хозяйства от фирмы из Чувашии получил взяток на сумму 190 тысяч рублей. «Благодарность» избранные поставщики перечисляли на банковские карты, зарегистрированные на левых людей. Позже Чечеткин обналичивал откаты в банкоматах Ковылкина. Теперь ему предстоит отвечать за получение взятки в крупном размере, Токсубаеву - за дачу взятку, а Пелиху - за посредничество во взятке.

Можно предположить, что взятка в 190 тысяч рублей лишь цветочки, оперативники наверняка будут проверять информацию о причастности Чечеткина к получению других «подношений». Речь может идти о получении им откатов на сумму 2-3 млн рублей от предприятий из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда и Саранска. Есть информация, что Чечеткин является владельцем различной недвижимости. Речь может идти о квартире в Москве, доме и еще двух квартирах в Ковылкине. На недвижимость в ближайшее время может быть наложен арест.

В суде Александр Чечеткин заявил, что признает свою причастность к преступлению. Следователь СКР по РМ просил заключить подозреваемого под домашний арест. Сотрудник завода возражать не стал.

По информации «ВС», оперативной разработкой громкого коррупционного дела на ковылкинском заводе занимались сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ. За последние годы практически все значимые задержания мздоимцев в Мордовии связаны с работой именно этого управления. Его сотрудники раскрыли десятки резонансных преступлений в сфере госзакупок, и УЭБиПК без преувеличения можно назвать локомотивом борьбы с коррупцией в Мордовии.

Коррупция в Минобороны

Мздоимство сотрудниками Министерства обороны на Ковылкинском электромеханическом заводе не единственное коррупционное преступление, на котором попались военные в Мордовии.

Весной прошлого года приговор по громкому коррупционному делу выслушал 48-летний начальник 720-го военного представительства Министерства обороны России полковник Игорь Рогулев. Военный курировал выполнение государственных оборонных заказов на Саранском телевизионном заводе, а заодно получал взятки с руководства предприятия и сам давал мзду проверяющим завода, чтобы те закрыли глаза на нарушения.

Директор Саранского телевизионного завода решил замять проблемы с выполнением оборонного заказа на предприятии, дабы завод не потерял серьезные деньги из-за срыва контракта. С этой целью он согласился передать взятку в 500 тысяч рублей военному куратору Игорю Рогулеву, который обещал решить все вопросы в военной прокуратуре, чтобы замять нарушения.

Сам Игорь Рогулев жил на широкую ногу и, вполне естественно, задекларировал не все свое добро. Сотрудников правоохранительных органов заинтересовало, на какие средства Рогулев и его супруга стали владельцами двух гаражей, квартиры, трех земельных участков и дорогой иномарки «Ауди Q-7» (в зависимости от комплектации стоимость такого авто достигает 5 млн рублей). Выяснилось, что респектабельный кроссовер куратор СТЗ купил в кредит, но расплатился за него досрочно. В связи с этим у него могли возникнуть серьезные проблемы с военной прокуратурой. Тогда он решил «закрыть» свой вопрос и дать взятку заместителю военного прокурора Пензенского гарнизона. При встрече с сотрудником прокуратуры Рогулев скинул с балкона своей квартиры портмоне с 300 тысячами рублей, завернутое в пакет. «Что это за пакет?» - поинтересовался представитель надзорного ведомства. «Вы возьмите и посмотрите», - заявил полковник. «Мне ничего не нужно, пакет не возьму», - отрезал прокурор. Сразу после этой выходки Рогулев был задержан. Пензенский военный суд приговорил его к 8 годам в колонии строгого режима, со штрафом в размере 8 миллионов рублей.

Еще один приговор был вынесен осенью 2017 года Ковылкинским районным судом инспектору Минобороны Владимиру Варавину. Он признан виновным в получении взятки в 540 тысяч рублей от строительной организации.

Весной 2016 года Владимир Варавин в Ковылкине проверял подрядную организацию на соблюдение требований строительных норм и правил при возведении командно-технического пункта. Инженер нашел нарушения и подготовил предписание о разборке и возведении заново кирпичной кладки объекта с соблюдением всех норм. Варавин понимал, что значит разобрать кладку и возвести ее заново. При таком раскладе строительная организация понесла бы серьезные убытки. Тогда он за 1 миллион 60 тысяч рублей обещал поставить свою подпись в приемке, не глядя. Инспектор из Минобороны заявил, что в противном случае будет настаивать на полном сносе возведенного объекта.

Строители согласились и через посредника передали Варавину часть взятки - 540 тысяч рублей. За это инспектор скрыл факты выявленных нарушений и не направил подготовленное предписание генеральному подрядчику для исполнения. Весной 2017 года Варавин был задержан и дал признательные показания. Суд приговорил его к 4 годам колонии строгого режима и штрафу 6 млн 492 тысячи рублей.

Алексей Николаев