В Саранске ищут убийцу 25-летнего мужчины

Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по факту обнаружения в доме на улице Войнова тела 25-летнего мужчины.

Как поясняют в ведомстве, сообщение об обнаружении тела поступило в правоохранительные органы 19 февраля. Эксперты установили, что смерть мужчины наступила насильственным путем. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты Следственного управления. Выясняются обстоятельства произошедшего. С целью установления точной причины смерти погибшего будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.