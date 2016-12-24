В Саранске ищут убийцу 25-летнего мужчины

Бес попутал!
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Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по факту обнаружения в доме на улице Войнова тела 25-летнего мужчины.
Как поясняют в ведомстве, сообщение об обнаружении тела поступило в правоохранительные органы 19 февраля. Эксперты установили, что смерть мужчины наступила насильственным путем. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты Следственного управления. Выясняются обстоятельства произошедшего. С целью установления точной причины смерти погибшего будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
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