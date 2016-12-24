Житель Мордовии получил восемь лет за сексуальное надругательство над ребенком

Репортер

В Мордовии вынесен приговор 42-летнему жителю Ичалковского района. Он признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в июле 2018 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения находился в доме в одном из населенных пунктов Ичалковского района, когда в окно увидел, что в заброшенном здании напротив находятся молодые девушки. Узнав в одной из них 14-летнюю знакомую, он решил присоединиться  к ним. Находясь в здании, он взял несовершеннолетнюю  на руки и, несмотря на оказываемое сопротивление, отнес в соседнюю комнату, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Мама девочки, узнав о произошедшем, обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. 

Как отмечают в СКР, в рамках расследования было также установлено, что тем же летом к 42-летнему деятелю за вещами его бывшей сожительницы приехали родственники. В процессе разговорами между ними произошла ссора, в ходе которой  осужденный, размахивая деревянным топорищем, стал угрожать убийством одному из мужчин.  Восприняв угрозы реально и опасаясь за свою жизнь, мужчина и остальные родственники сели на автомашину и уехали.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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