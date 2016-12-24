Всемирный день экскурсовода на стадионе «Мордовия Арена»

Они возвращаются?!
Ларьки и палатки могут вновь появиться на улицах российских городов
Туристско-информационный центр Республики Мордовия и стадион «Мордовия Арена» приглашают провести Всемирный день экскурсовода «по-экскурсионному». 21 февраля в 11:00 все желающие могут совершить бесплатную экскурсию по стадиону «Мордовия Арена».
Хотите узнать, как выглядит изнутри стадион, побывать в святая святых – раздевалке, заглянуть в VIP-ложу? Тогда добро пожаловать на «Мордовия Арену»! Во время 45-минутной экспедиции вы узнаете немало любопытных подробностей из истории строительства стадиона и ознакомитесь с его функциональными возможностями.
Заявки необходимо направлять на электронную почту Туристско-информационного центра Республики Мордовия tic-rm@mail.ru, или осуществлять запись по телефону +7 (8342) 777-677, или в сообщениях в социальных сетях ТИЦ Мордовии (ВКонтакте (https://vk.com/turizmrm), Facebook (https://www.facebook.com/turizmrm/), Instagram (https://www.instagram.com/turizm_rm/). Внимание: пройти на стадион можно только по документам!
Количество мест ограничено! Запись ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Так как экскурсия сборная, то большие организованные группы не предусматриваются. Маленькие группы – до 5 человек.
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