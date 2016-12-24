«С выходом на место многие проблемы решаются быстрее и качественнее»

На оперативном совещании в администрации города Глава Саранска Пётр Тултаев первым делом поинтересовался ходом уборки парковок и парковочных карманов. Глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков отметил, что на этой неделе будут убраны парковки в первом микрорайоне Юбилейного вдоль набережной Тавлы. После снегопада там вновь нужна организованная расчистка. Также запланирована уборка большой парковки на ул. Т. Бибиной. «Мы сейчас планируем разделить рабочих на две бригады: одни будут заниматься расчисткой определённых участков, другие - вывозом снега с магистральных дорог», - сообщил Сергей Мальченков.

Глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин доложил, что была арендована дополнительная уборочная техника для расчистки парковок на Светотехстрое. - «Была расчищена большая парковка у дома № 82 по улице Пушкина. Большая проблема - брошенные вдоль дорог автомобили. Спасибо УГИБДД МВД по РМ. Сотрудники Госавтоинспекции в установлении владельцев и эвакуации транспорта оказывают нам неоценимую помощь. В пятницу было ограничено движение транспортных средств по улице Воинова, была произведена расчистка с вывозом снега». При этом проблемной остается второстепенная дорога по улице Коваленко в районе ТЦ «Глобус», она очень загружена транспортом. Также необходимо расчистить сильно зауженные от снега улицы Н. Эркая от ул. Победы до ул. Воинова, улицу Пушкина от проспекта 60-летия Октября до ул. Семашко. На расчистку этих участков будут брошены все силы.

В Ленинском районе Саранска расчистка дворов продолжалась всю неделю: «В субботу «Спецтранспортник ЖКХ» совместно с «Домоуправлением № 20» отработали парковку возле дома № 89 по улице Гагарина. МП «Спецавтохозяйство Саранское» работало на улице Ворошилова. ГИБДД огромное спасибо за помощь в организации уборки. Управляющие компании потихоньку продолжают исправлять ситуацию с уборкой придомовых территорий», - рассказал глава администрации Ленинского района Александр Юткин.

Руководитель Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Игорь Бутяйкин рассказал, что продолжаются работы по расчистке и вывозу снега с магистральных дорог и тротуаров - улицы Республиканской, проспекта Ленина, а также с улиц в поселке ТЭЦ-2. - «Необходимо доработать уборку тротуаров по улицам Пржевальского, Невского, а также уборку дорог с вывозом снега на улице Павлика Морозова, ул. Косарева, ул. Лихачева, ул. Коваленко. Предприятия будут продолжать уборку и вывозить снег согласно графикам».

Петр Тултаев отметил, что за ситуацией по уборке тротуаров и дорог нужно следить постоянно, особое внимание уделяя подходам и подъездам к социальным объектам: школам, садам, больницам. - «Я считаю, что обходы городских территорий нужно продолжать всем - главам районных администраций и руководителям структурных подразделений администрации, курирующих это направление. Когда выходишь к крыльцу, подъезду или идешь по тротуару - картинка совершенно иная, нежели бравые отчеты в кабинетах. Зимой мы работаем в особых условиях, поэтому с завтрашнего дня наши обходы продолжатся. Начнем с центральной части города в 7 часов утра, если будет снегопад, начало обходов - в 5 утра. Такая работа приносит неплохие результаты, на мой взгляд. С выходом на место многие проблемы решаются быстрее и качественнее. Большинство наших управляющих компаний хорошо работают и справляются. Но есть и такие, которых буквально за руку приходится водить по «больным точкам» вверенной им территории. До сих пор плохо убираются парковки у торговых центров. В ближайшее время крупных снегопадов не ожидается, поэтому до субботы надо навести порядок».

Начальник Административно-технической инспекции Алексей Вахтеров сообщил, что за последнюю неделю к ответственности привлечено 6 торговых предприятий за плохую уборку входных зон - пандусов, крыльца. При этом многие нарушители оправдываются, что являются лишь субарендаторами помещений, а уборку должен делать арендодатель. На что Пётр Тултаев ответил, что необходимо выявлять виновных и накладывать штрафы: «Главное, чтобы было чисто!».

15 протоколов было составлено в этом году за несвоевременную уборку сосулек с крыш многоквартирных домов. Глава Саранска заметил, что в городе работают не только управляющие компании, но и ТСЖ, а также дома, находящиеся на непосредственном управлении. «За ними тоже нужно следить - как они выполняют свои обязанности. Сейчас опять потепление, это способствует образованию сосулек и наледи, поэтому задача Административно-технической инспекции - чаще выходить в рейды, мониторить ситуацию, при необходимости привлекать к ответственности. Это основной инструмент воздействия на нерадивых управленцев и индивидуальных предпринимателей, которых у нас пока хватает».