Черная метка

Стал известен репертуар «Соотечественников»
Фестиваль «Соотечественники» жители Саранска всегда ждут с большим нетерпением. В этом году Фестиваль русских драматических театров...
Должники по квартплате будутполучать бланки чёрного цвета?
Фестиваль «Соотечественники» жители Саранска всегда ждут с большим нетерпением. В этом году Фестиваль русских драматических театров...
И все-таки это произошло! 20 февраля на официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение Председателя Правительства...
Дубравлаг покидает один из самых одиозных заключенных - полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков
Прокурор запросил главным действующим лицам фирмы Захарову и Денисову по 10 лет колонии
Ларьки и палатки могут вновь появиться на улицах российских городов
У нее это получилось. Встретиться со страшным заболеванием лицом к лицу и победить. В 2016 году жительнице Лямбиря Лилии Волковой успешно была...
Директор по корпоративным и правовым вопросам ООО «Управляющая компания РМ Рейл» Юрий Ольховский вошел в число победителей окружного...
На минувшей неделе в Ижевске состоялось заседание президиума совета Ассоциации финно-угорских народов России. Делегаты прибыли из Карелии,...
Проблемы ЖКХ - одна из самых больных тем в нашей стране. Рост тарифов, некачественное выполнение работ по дому и во дворах - вот лишь малый...
21-летний житель Саранска Олег Мышадаев признался в жуткой расправе над своей сожительницей, 20-летней Александрой Шапошниковой. Правоохранители...