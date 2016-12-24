Черная метка

Должники по квартплате будутполучать бланки чёрного цвета?

На совещании у Главы города была затронута наболевшая тема с неплатежами за жилищно-коммунальные услуги. В Ленинском районе с начала года в суд подано 237 исковых заявлений на общую сумму 5 858 363 рубля, взыскано 436 000 рублей. Три квартиры в этом районе стоят на выселение: в домах № 27, № 85 по ул. Ботевградской и № 65 по ул. Советской.

«За задолженность за жилищно-коммунальные услуги по муниципальному жилью подано три исковых заявления на выселение и 9 исков на взыскание задолженности. От электроэнергии отключено 74 квартиры, где общая сумма задолженности составляет 546 тысяч рублей. Заключено только 47 договоров на реструктуризацию задолженности. К сожалению, должники неохотно пользуются этой возможностью», - рассказал руководитель Ленинского района Александр Юткин.

В Пролетарском районе с начала года в суд подано 108 исков. «В конце 2018 года велась работа по выселению жильца из квартиры в доме № 16 по улице Воинова за большую задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Его переселили в меньшее по площади жилье. Готовится ещё два исковых заявления по выселению. При этом ведется активная работа по предупреждению неплательщиков и заключению договоров реструктуризации. Однако из всех заключивших такие договоры 50% нарушают условия. Тем не менее злостные неплательщики не соглашаются идти на работу в управляющие компании и муниципальные предприятия, хотя такие предложения им делают. Например, вакансии дворников есть всегда», - сказал глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин.

В Октябрьском районе Саранска в суд подано 110 исков на общую сумму 5 687 000 рублей, из них 1 483 000 рублей взыскано. «Есть решение суда о выселении из двух квартир. Например, житель одной из них накопил задолженность в размере 397 тысяч рублей», - добавил глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков.

В городе по тем лицевым счетам, где имеется задолженность, разносятся красные квитанции. «Сигнальные» платёжки ежемесячно получают 6-7 тысяч человек. Глава города предложил рассмотреть возможность особо злостным неплательщикам приносить счета на бланках чёрного цвета. Может, хоть такая мера возымеет эффект. При этом часто причиной задолженности за жилищно-коммунальные услуги становится вовсе не тяжелое материальное положение. Так, например, собственник одной из квартир в доме № 5, корп. 5 по улице Транспортной сразу оплатил задолженность в размере 301 000 рублей. Что мешало ему сделать это в срок - неясно.

Петр Тултаев подчеркнул, что люди, находящиеся в трудном материальном положении, могут обратиться за мерами социальной поддержки, а для тех, кто нуждается в трудоустройстве, всегда найдется работа в профильных муниципальных предприятиях и управляющих компаниях.