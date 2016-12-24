Участковый попался на взятке от бывшего уголовника

Ленинский районный суд вынес приговор 29-летнему бывшему участковому уполномоченному полиции отдела № 3 УМВД по Саранску Алексею Алексахину - он брал мзду с бывших сидельцев. Алексахин должен был контролировать недавно освободившихся из мест заключения граждан, но за деньги вчерашние зэки могли не отмечаться и полностью игнорировать всякие ограничения.

Алексей Алексахин работал в должности участкового, в его обязанности в том числе входил контроль за освободившимися из мест лишения свободы. Суд нередко накладывает на бывших сидельцев определенные ограничения уже после их выхода из колонии. В частности, бывшие зэки после отсидки должны отмечаться у участкового, им может быть запрещено бывать в определенных местах, посещать массовые мероприятия, выходить из дома в ночное время, покидать определенную территорию и т.д.

В марте 2018 года суд установил административный надзор бывшему уголовнику. Мужчина должен был трижды в месяц являться к участковому и не выходить из дома с 23 до 6 часов. Соблюдать подобные запреты бывший сиделец не желал, а потому в марте прошлого года сделал участковому Алексею Алексахину взаимовыгодное предложение. - «Даю тебе 4 тысячи рублей, отмечаться я к тебе не хожу, а ты меня не трогаешь». Ударили по рукам.

Но уже в апреле участковый узнал, что его подопечный не бывает дома после 23 часов, и при встрече предупредил его, что вынужден будет написать рапорт о нарушении и привлечь бывшего сидельца к административной ответственности. «Начальник, давай, как обычно, решим вопрос миром. Вот 3 тысячи рублей, и давай забудем о моем нарушении», - предложил товарищ с криминальным прошлым. Алексахин взял деньги и забыл о нарушении. В мае участковый получил от своего «подопечного» еще 3 тысячи рублей за очередную «ночную самоволку».

В июле к участковому в руки попали два материала, из которых следовало, что его поднадзорный «клиент» поколотил нескольких человек. Алексахин решил на этот раз получить куда больший куш. «Тебе грозит «административка», но я могу спустить дело на тормозах. За это ты должен мне 15 тысяч рублей», - заявил участковый. Мужчина согласился передать деньги, но при этом обратился в службу собственной безопасности МВД по РМ и рассказал о том, что Алексахин требует с него деньги. Вечером 2 августа участковый получил обещанную мзду - 15 тысяч рублей - и вскоре с поличным был задержан коллегами.

В отношении Алексея Алексахина было возбуждено уголовное дело по статьям: «Получение взятки» и «Мелкое взяточничество». Со службы он был уволен в связи с совершением проступка, порочащего сотрудника органов внутренних дел.

В судебном заседании бывший участковый вину признал полностью, согласился с обвинением и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Приговором суда Алексахину назначено наказание 3 года условно с испытательным сроком на 3 года со штрафом в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, бывший полицейский лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах внутренних дел, сроком на 3 года. Приговор суда в законную силу не вступил. По иронии судьбы, Алексей Алексахин в период испытательного срока должен встать на учет и сам ходить отмечаться не реже одного раза в месяц к бывшим коллегам.