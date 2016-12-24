В Сити-Парке пьяный угрожал подростку убийством

9 февраля в социальных сетях появилась информация, что якобы бывший сотрудник Сити-Парка напал на подростка с ножом и угрожал убить. Все это сопровождалось роликом задержания пьяного дебошира полицейскими в торговом центре. При «обезвреживании» у него из кармана вывалилась и разбилась рюмка.

Новость вызвала возмущение пользователей социальных сетей, а некоторые родители заявили, что больше не отпустят своих детей в Сити-Парк, поскольку считают его небезопасным. При этом одни пользователи утверждали, что явно видели нож в руках злоумышленника, другие оружия не заметили.

По словам начальника отдела информации и общественных связей МВД по РМ Светланы Холодковой, инцидент, который произошел в торговом центре Саранска, действительно имел место. 24-летний парень в состоянии алкогольного опьянения сделал замечание двум подросткам, которые находились в игровой зоне. Юноши молчать не стали и что-то сказали в ответ. Пьяный товарищ схватил одного из юнцов и отвел в туалет, где состоялся разговор на повышенных тонах. Старший из оппонентов в выражениях не стеснялся и пригрозил подростку расправой. Угрозы убийством услышал сотрудник центра, вмешался в ситуацию и вызвал полицию. Вскоре на место происшествия прибыл наряд сотрудников полиции и скрутил пьяного товарища.

Отделом дознания отдела полиции № 1 УМВД России по Саранску возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Кроме того, в отношении задержанного составлены административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения».