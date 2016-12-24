На уборке города организации работают в усиленном режиме

Начало недели в Саранске ознаменовалось обильным снегопадом, поэтому первым пунктом на рабочем совещании в горадминистрации стала уборка города.

- В уборке города задействованы 164 единицы техники, - рассказал директор КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Игорь Бутяйкин. - Есть небольшие вопросы по уборке. Снег не прекращается, и это, конечно, осложняет работу. Люди работают в усиленном режиме, но отдельные участки просто не успевают очищать, как снег наваливает снова.

- От управляющих компаний вся техника работает, - продолжил тему глава Октябрьского района Сергей Мальченков. - От «ГУК Октябрьского района» в уборке задействовано 9 единиц техники, от иных управляющих компаний - 5. Большинство дворников вышли, но отдельные дворы не убраны. Чаще всего это из-за того, что один дворник обслуживает два двора.

- В Пролетарском районе Саранска уборку дворовых территорий производят 5 единиц техники «ГУК Пролетарского района», - доложил руководитель района Александр Кузьмин. - Есть проблемы с уборкой дворов, особенно где проездные дороги. К школам подъезды на 7 часов утра не расчищены, потому что вся техника задействована на уборке тротуаров. После того как закончат их расчистку, перейдут к заездам к школам и детским садам.

- В Ленинском районе города ситуация с уборкой удовлетворительная, но есть проблемы на отдельных дворах, - говорит глава Ленинского района Александр Юткин. - Утром не было дворников во дворах, обслуживаемых управляющими компаниями «Веста-дом», «Жилкомбыт». От снега не расчищен был двор дома № 91 по улице Ульянова (ТСЖ «Ульянова, 91»). Этот дом находится на самоуправлении, руководитель ТСЖ - Вишнякова О.В. К слову, она входит в различные общественные советы и должна понимать всю ответственность, которая возложена на нее. Однако до 7 утра во дворе ничего не было расчищено. Проблемные места - межквартальные дороги.

Начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил, что на отдельных участках не расчищены заездные карманы и остановочные павильоны. «Всего на линию вышло 346 единиц общественного транспорта. У некоторых частных перевозчиков есть незначительный невыход, - говорит Игорь Белорунов. - В причинах этого будем разбираться конкретно в каждом конкретном случае».

Выслушав всех внимательно, Петр Тултаев заявил: «В течение прошлой недели уборка в городе выполнялась нормально, в целом по Саранску проблем не было, хотя снег шел часто. Да, есть проблемные места. Вы говорите, что снег сильно идет. Сегодня - снег, завтра - оттепель. Но мы к этому должны быть готовы. И никаких неожиданностей в этом плане для нас быть не должно. К непогоде все городские службы должны быть готовы 24 часа в сутки. В первую очередь нужно очищать от снега заезды к школам, детским садам и поликлиникам».