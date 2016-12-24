Аферисты продолжают дурачить жителей Мордовии

«Осторожно, мошенники!» - с таким предостережением практически еженедельно выступают представители МВД по РМ. Однако пострадавших от действий мошенников в Мордовии меньше не становится. За минувшую неделю около десятка жителей республики расстались со своими сбережениями в пользу разного рода аферистов и проходимцев.

65-летняя жительница Саранска лишилась 170 тысяч рублей на продаже недвижимости. Женщина рассказала полицейским, что разместила информацию о продаже квартиры на сайте бесплатных объявлений. Через некоторое время с ней связался покупатель и сообщил, что готов перевести залог за покупку жилья на банковскую карту. Владелица недвижимости для получения перевода проделала ряд операций с собственной банковской картой по инструкции покупателя. В итоге она подключила услугу «мобильный банк» к номеру телефона афериста. Мошенник воспользовался этим обстоятельством и перевел с карты горожанки все сбережения. Полицейские выяснили, что номер счета, на который перевели деньги, зарегистрирован в Свердловской области.

МВД по Республике Мордовия напоминает, что ни в коем случае нельзя никому сообщать реквизиты карты, в том числе срок ее действия, трехзначный код безопасности и коды из смс, пришедшие на телефон. С этими данными мошенники имеют беспрепятственный доступ к вашим средствам.

Еще один житель Саранска лишился 43 тысяч рублей, когда покупал ноутбук чрез интернет. 49-летний мужчина рассказал, что нашел в сети информацию о продаже ноутбука, стоимость которого была несколько ниже, чем в магазине. Интернет-сайт назывался «mars-shop.ru». Покупатель списался с менеджером, сделал заказ и перевел на карту продавца 100% стоимости покупки. Спустя месяц покупатель, так и не получив ноутбук, попытался вновь связаться с представителем онлайн-магазина, однако страничка была удалена. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

На 38 тысяч рублей проходимцы развели директора хлебопекарни из Старошайговского района. На рабочий телефон руководителя предприятия, основной деятельностью которого является выработка хлебобулочных, сдобных и мучных кондитерских изделий, позвонил мужчина. Он представился менеджером организации по поставке муки. «Менеджер» уговорил руководительницу купить у них товар по весьма выгодной цене. Доставку пообещал в кратчайшие сроки, но указал при этом на необходимость заранее перечислить деньги на расчётный счет. По электронной почте мошенник даже выслал договор. Директриса хлебопекарни не раз совершала подобные сделки и никак не думала об обмане. Но товар спустя два месяца доставлен не был. Абонент на звонки не отвечал. Женщина была вынуждена обратиться в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В дежурную часть ОП № 4 УМВД России по Саранску поступило заявление от 33-летней местной жительницы. Женщину заинтересовала информация о продаже пуховика в социальной сети Instagram. Продавец в переписке заявил, что товар качественный и, как только он будет оплачен на 100%, пуховик вышлют покупателю. Дама перевела 12 тысяч рублей на карту продавца и стала ждать обновку, но так и не дождалась. Мошенники удалили страницу из социальной сети.