Продавец дипломов загремел за решетку

В Ленинском суде Саранска вынесен приговор бывшему директору частного учреждения дополнительного профессионального образования «Энергетик» 47-летнему Олегу Поленову. Он обвинялся в коммерческом подкупе и присвоении денег.

В 2004 году в Саранске было создано частное учреждение дополнительного профессионального образования «Мордовский учебный центр «Энергетик», директором которого с 2012 года по февраль 2017-го был Олег Поленов. По версии следствия, в апреле 2016 года между «Энергетиком» и Нижнеломовским производственным отделением филиала «МРСК Волга» - «Пензаэнерго» был заключен договор на оказание образовательных услуг по корпоративной подготовке персонала. Организация из Пензенской области прислала водителя для обучения по курсу «Крановщик (машинист) автомобильных кранов». Методист «Энергетика» зарегистрировала рабочего, объяснила, как придется учиться и сдавать экзамен, а затем попросила зайти на собеседование к директору Олегу Поленову. Руководитель «Энергетика» предложил будущему машинисту за 27 тысяч рублей получить удостоверение об окончании обучения без посещения учебных занятий и сдачи экзамена. «Крановщик» возражать не стал и через администратора передал деньги Поленову.

После этого по указанию Поленова методистом учебного заведения был составлен журнал учета обучения о якобы проведенных занятиях с сотрудником «МРСК Волга» - «Пензаэнерго». По бумагам занятия проводились с 11 по 26 апреля 2016 года. Также был составлен акт об оказании образовательных услуг, на основании которого из средств учреждения преподавателю необходимо было выплатить 8 тысяч рублей за обучение. Эти деньги также пошли в карман Поленову.

В ноябре 2016 года директор «Энергетика» по той же схеме незаконно получил от еще одного сотрудника «МРСК Волга» 12 тысяч рублей и присвоил 22,6 тыс. рублей, которые предназначались для оплаты услуг преподавателя за якобы проведенные занятия. Аналогичным образом в 2016 году Поленов совершил еще 8 эпизодов присвоения денег у «Энергетика» на 150 тысяч рублей.

Кроме этого, в период с октября по февраль 2017 года Поленов воспользовался служебным положением и похитил еще 122,5 тысячи рублей. Деньги предназначались за аренду спортивного зала «Энергетика». В спортзале проводились занятия по футболу среди детей. Детский тренер передавал деньги за аренду лично Поленову, но руководитель не стал вносить их в кассу, а потратил на свои нужды.

Махинации в «Энергетике» вскрыли оперативники ОЭБиПК УМВД России по Саранску. По их материалам сотрудники СК России по РМ возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора «Энергетика» по двум эпизодам коммерческого подкупа и одиннадцати эпизодам присвоения денег. В ходе расследования уголовного дела в целях обеспечения исполнения приговора был наложен арест на две машины, принадлежащие комбинатору.

В судебном заседании Олег Поленов вину не признал. Несмотря на это, суд признал его виновным в 2 фактах коммерческого подкупа и 11 фактах присвоения чужого имущества с использованием своего служебного положения и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в доход государства в размере 1 млн рублей. Кроме того, Поленов лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, на срок 2 года. Осужденный был взят под стражу в зале суда немедленно после провозглашения приговора. Приговор в законную силу не вступил.