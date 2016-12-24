В аварии в Саранске погибли три человека

Крупное ДТП, в котором погибли три человека, произошло в Октябрьском районе Саранска вечером 23 декабря. В 17.15 на проспекте 70 лет Октября столкнулись «Приора» и «Гранта». В жутком столкновении выжить удалось только одному человеку.

По предварительным данным, «Приора» выполняла обгон и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Грантой». За рулем «Приоры» находился неопытный водитель - 19-летний студент факультета прикладной математики МГУ им. Н.П. Огарева Роман Борисов. В машине студента также находился его отец, 39-летний Сергей Борисов. Днем они ездили в район к родственникам, а вечером возвращались в Саранск. Дома их ждала мать Романа и супруга Сергея - известный в республике врач-уролог Ирина Борисова. Но женщине было не суждено увидеть близких живыми...

От страшного столкновения «Приоры» с «Грантой» отец и сын Борисовы получили травмы, не совместимые с жизнью. В ДТП погибла и пассажирка «Гранты» - 54-летняя Галина Зубенкова из Больших Березников. Ее супруг Николай Зубенков, управлявший «Грантой», оказался единственным выжившим в страшной аварии. В тяжелом состоянии он был госпитализирован.

Николай Зубенков является бывшим директором государственного учреждения «Центр занятости населения Большеберезниковского района». В ноябре 2011 года, занимая эту должность, он был задержан при получении взятки от местной жительницы. Безработный супруг женщины решил открыть свое дело и отправился за государственной поддержкой в районный центр занятости. Всем решившим открыть свой бизнес по закону полагалась безвозмездная субсидия - 58 тысяч рублей. Однако руководитель центра занятости заявил, что просто так субсидию не даст, и потребовал мзду. Чиновник запросил почти 30% от причитающейся субсидии - 17 тысяч рублей. Безработный согласился, но условился отдать откат частями. В первый раз через свою жену мужчина передал Зубенкову 7 тысяч рублей. Передача денег происходила в салоне автомобиля директора. Во второй раз женщина принесла Зубенкову 10 тысяч рублей. Встреча, как и в первый раз, прошла в авто чиновника. Сразу после передачи денег к машине подошли оперативники и задержали подозреваемого с поличным. Позже суд приговорил Зубенкова к штрафу в 450 тысяч рублей и запретил два года занимать должности на госслужбе.