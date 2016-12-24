Отменен оправдательный приговор полицейскому

Верховный суд Мордовии рассмотрел в порядке апелляции уголовное дело полицейского, 26-летнего Александра Покатова, которого оправдал Торбеевский районный суд. Он обвинялся в превышении должностных полномочий с применением насилия. Из материалов уголовного дела следовало, что оперативник Торбеевского отдела полиции сержант Александр Покатов несколько раз ударил резиновой палкой жителя села Салазгорь. Во время обыска в доме подозреваемого нашли марихуану, и оперативник заставлял его признаться в хранении наркотиков.

Эта история произошла 7 февраля 2017 года. Покатов вместе с сослуживцами пришел с обыском в дом к братьям Волковым в село Салазгорь. Полицейские отрабатывали информацию о причастности братьев к краже строительных инструментов из детского сада. Похищенного имущества найти не удалось, но оперативникам попался сверток с травкой, позднее экспертиза подтвердила, что это была марихуана. Братьев посадили в машину и отвезли в отдел. Допрашивал задержанных Покатов. Младший из братьев, Григорий, заявил, что видит «травку» в первый раз. Тогда рассвирепевший Покатов схватил резиновую палку и несколько раз огрел мужчину по спине. Старший брат инвалид Андрей Волков услышал крики младшего брата и написал явку с повинной. Но как только Григорий Волков оказался на свободе, он сразу же обратился в медицинское учреждение, где зафиксировал побои, а потом и написал заявление на полицейского в Следственный комитет. Позже шитое белыми нитками уголовное дело о наркотиках было приостановлено, а в отношении полицейского Покатова, наоборот, было возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий». Несмотря на уголовное дело, карьера полицейского пошла в гору - Покатов получил офицерское звание, правда, перевелся из оперативников в участковые в Краснослободский отдел полиции.

В сентябре этого года гособвинитель просил назначить Покатову 3 года и 6 месяцев колонии. Однако Торбеевский районный суд вынес полицейскому оправдательный приговор в связи с непричастностью к преступлению. Более того, районный суд признал право полицейского на реабилитацию. Приговор суда был обжалован потерпевшим и стороной обвинения. Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Мордовия оправдательный приговор в отношении Покатова отменен с формулировкой «ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции». Верховный суд РМ постановил передать уголовное дело на новое рассмотрение.