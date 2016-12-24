Поздравление Главы городского округа Саранск П.Н. Тултаева с Новым, 2019 годом

Дорогие жители и гости Саранска!

От всего сердца поздравляю вас с Новым, 2019 годом!

Новый год - это праздник, который наполнен гармонией, радостью встреч с близкими людьми, уютом и теплотой семейного очага, верой и надеждой в то, что сбудутся самые сокровенные желания. Все это является главными и неоспоримыми ценностями в жизни каждого человека!

Уходящий 2018 год навсегда вошел в историю столицы Мордовии. Саранск стал одним из 11 городов, принявших спортивное состязание мирового масштаба. Все мы ждали этого события, миллионы людей во всем мире наблюдали за ним, более 200 тысяч болельщиков приехали в наш город, чтобы окунуться в атмосферу мундиаля. Можно с уверенностью сказать, что чемпионат мира по футболу в Саранске прошел на высочайшем уровне. Чемпионат, который Международная федерация футбола признала лучшим за всю историю чемпионатов мира ФИФА! Чемпионат, который во многом изменил наш город!

Еще одним важным событием уходящего года стали выборы Президента Российской Федерации. Жители Саранска приняли мудрое и взвешенное решение, которое является залогом устойчивого будущего нашей страны.

Благодаря нашей с вами сплоченности, дорогие горожане, проделана колоссальная работа. Она с полной самоотдачей велась на всех уровнях, в каждом учреждении и каждой организации. Каждое звено было важно и внесло неоценимый вклад во все сферы общего дела, от создания уникальной инфраструктуры до безупречной организации всех этапов соревнования. Мы радушно встречали гостей, дружелюбно протягивали руку помощи и сделали все, чтобы в городе царили незабываемый праздник и атмосфера гостеприимства. И хотя задача перед нами стояла сверхсложная и порой, казалось, невыполнимая, город наш был чистым, транспорт работал без сбоев, гостям было уютно и комфортно здесь. Низкий поклон вам за это!

Масштабы проделанной в 2018 году работы впечатляют. Это около 40 городских автомобильных дорог, которые были реконструированы и заново построены, введены в строй новый подтопляемый мост на улице Рабочей и реконструированный мост на улице Титова, благоустроено около 70 дворовых территорий, набережные рек Инсар, Тавла и Саранка, началось строительство парка 70-летия Победы. Обновился подвижной состав муниципального общественного транспорта Саранска. Его пополнили 80 современных автобусов и троллейбусов. В минувшем году введены в эксплуатацию два дошкольных учреждения и одна общеобразовательная школа. Возведено 211 тысяч кв. метров жилья. Проделана большая работа по строительству систем водоснабжения населенных пунктов городского округа. Отрадно, что все планы, реализованные нами в уходящем году, тесно связаны с наказами избирателей и пожеланиями жителей Саранска. Мы с вами, дорогие горожане, едины в том, чтобы наш город развивался и процветал, и самое главное - был комфортным для нас, его жителей! Со всеми поставленными задачами в уходящем году мы благодаря поддержке Главы Республики Мордовия Владимира Дмитриевича Волкова успешно справились.

В наступающем году перед нами стоит много важных и вполне реализуемых задач. Мы, конечно же, продолжим благоустройство дворов и парков, в том числе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», будем строить жилье. Без сомнения - вести ремонт автодорог и мостов, тем более что в предстоящем году начнется реализация федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого Саранску выделено почти 179 млн рублей. В 2019 году нам предстоит завершить строительство трех детских садов и начать строительство еще двух. Самое важное для всех нас, дорогие горожане, чтобы в нашем городе было удобно, чтобы были свет, тепло и вода в домах, чистота на улицах и в подъездах. Поэтому те задачи, которые стоят перед нами в новом году, мы обязаны выполнить. Убежден, что при нашей с вами слаженной работе мы сможем реализовать все задуманные планы!

Искренне благодарю вас, уважаемые горожане, за успехи и достижения, за понимание и доверие. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, радости и мира! Будьте счастливы в своих семьях, ведь наши родные и близкие - это самое дорогое, что у нас есть!

С Новым годом!

Глава городского округа Саранск П.Н. Тултаев