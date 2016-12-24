Злостные правонарушители в Мордовии - алкоголики, тунеядцы и бомжи

В региональном МВД за круглым столом обсудили проблему злостных административных правонарушителей.

«Наиболее распространенными административными правонарушениями, выявляемыми сотрудниками полиции, являются: мелкое хулиганство, употребление алкоголя в запрещенных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения, - рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РМ Владислав Пинаев. - За 11 месяцев этого года сотрудниками органов внутренних дел составлено более 30 тысяч протоколов об административных правонарушениях. В базах данных содержатся 3882 записи о повторных правонарушениях (более 8 раз) одним и тем же лицом. По результатам рассмотрения административных материалов 230 правонарушителям назначены обязательные работы, 2 тысячи человек подверглись административному аресту и на 1,5 тысячи правонарушителей наложен штраф. Взыскание административных штрафов в Мордовии увеличилось на 20%, арестов - на 60%.

Наибольшее количество неоднократно привлеченных лиц к административной ответственности отмечается в Саранске, Большеберезниковском, Зубово-Полянском и Ковылкинском районах».

«В основном злостными правонарушителями являются граждане, ведущие аморальный образ жизни, безработные и не имеющие постоянного места жительства и дохода, - сообщил начальник отдела организации применения административного законодательства УОООП МВД подполковник полиции Феликс Камбаров. - При назначении административных штрафов такие люди не могут заплатить штраф, и правонарушитель фактически уходит от административного наказания».

«По делам об административных правонарушениях необходимо полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, - отметил заместитель председателя Верховного суда Мордовия Василий Мартышкин. - Сотрудникам полиции необходимо выявлять причины, способствовавшие совершению административных правонарушений. Повторное назначение штрафа человеку, неоднократно совершавшему правонарушения, не обеспечивает выполнения задач административного производства. В связи с чем остается актуальным вопрос о применении к злостным правонарушителям более строгого наказания, такого как административный арест и обязательные работы. Однако зачастую суды не имеют права заключать под административный арест, если полицейские не доставили в суд самого правонарушителя».