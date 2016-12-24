Злостные правонарушители в Мордовии - алкоголики, тунеядцы и бомжи

Онкологическая заболеваемость в Мордовии ежегодно увеличивается на 1,5-2%
При этом стоимость лечения одного онкопациента может доходить до 400 тысяч рублей в месяц
При этом стоимость лечения одного онкопациента может доходить до 400 тысяч рублей в месяц
На совещании в горадминистрации начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил, что частные предприятия общественного транспорта...
В Ленинском суде Саранска идет рассмотрение громкого дела в отношении 29-летней Алены Косолаповой, которая обвиняется в мошенничестве в особо...
Мы все привыкли мыслить стереотипами: женщина должна быть слабой, мужчины не плачут, блондинки - глупые, итальянцы едят только пасту и пиццу…...
Столица Мордовии вступает в следующий год с бюджетом в 5 миллиардов рублей
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Утром в обычную декабрьскую пятницу в коридорах «Мордовской республиканской станции переливания крови» было довольно оживленно. Среди...
Верховный суд Мордовии отменил приговор 43-летнему директору предприятия «Стерх» Павлу Калашникову. В августе этого года Рузаевский...
В Саранске полицейские ликвидировали бордель для гастарбайтеров, работавший по бросовым расценкам