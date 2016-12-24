Прошел четвертый год войны!

С какими чувствами готовятся встречать Новый год жители Донецка и его окрестностей

Это стало печальной традицией. Вот уже пять лет подряд в канун Нового года я связываюсь с жителями Донбасса. Теми, кто когда-то помог мне выжить и теперь сам вынужден выживать в условиях неопределенности вялотекущей позиционной войны. Уходящий год дался Донбассу особенно тяжело. Самопровозглашенная республика потеряла своего многолетнего лидера, свой стержень, опору, если хотите. Такие удары не проходят бесследно ни для кого. Многие из тех, кто все эти годы живет на передовой, провожают этот год с чувством глубокого пессимизма. В том смысле, что прошел - и хрен с ним! Впрочем, те, кто, несмотря ни на что, верит в благоприятное разрешение конфликта, еще остались. Полярность мнений относительно перспектив - отличительная черта сегодняшнего Донбасса. Можно верить, можно не верить, но жизнь продолжается. И война - тоже!

«Каждый решает свои проблемы!»

Светлана из тех, кто в лучшее уже почти не верит, живет тем, что есть. Понять ее легко: когда тебе за пятьдесят, последние четыре года ты прожил под постоянными обстрелами, а конца войны не видно даже близко, трудно оставаться оптимистом. Она живет в Горловке, считай, на передке. Мы вроде бы в хороших отношениях, но мои вопросы ее откровенно выбешивают.

- Пока здесь все нормально, но очень напряженно, - признается Светлана. - Все начеку в ожидании «веселухи». Пока только слушаем тяжелое. Ты спрашиваешь, о чем в такие моменты думают люди? Не поверишь, о жизни. Каждый решает свои проблемы. Кому-то за квартиру нужно заплатить, кому-то - что-то купить. Люди украшают квартиры к Новому году, покупают елки, рожают детей. В общем, жизнь продолжается. Лично я сейчас пытаюсь оформить себе пенсию, помогаю Ангелам (группа «Ангелы» занимается доставкой в Донбасс и распределением гуманитарной помощи - прим. авт.) с гуманитаркой. А вообще, всех здесь волнует только один вопрос: «Когда это все закончится?!». Устали уже все.

- Я вот только не пойму, зачем платить за квартиру, если ее в любой момент могут разбомбить?

- Так мы тоже этого не понимаем. Но… Если не платить, все отключат за неуплату. По городу постоянно ездят машины с надписями «взимание квартирной платы, отключение газа, отключение воды, отключение света». Чтоб ты понимал, пенсии здесь чуть больше трех тысяч рублей. Квартплата в среднем - полторы тысячи за двушку, цены московские. Как ты думаешь, о чем люди думают?! Гуманитарку от Красного креста возят только в прифронтовые зоны. Хорошо, что мы попадаем. Люди стараются держать хозяйство и огороды. Без этого не прожить.

- А работа есть?

- Ага. Дворником за две тысячи или в городе в среднем за четыре с половиной тысячи рублей.

- А тем, кто воюет, платят?

- Да, платят. От пятнадцати тысяч рублей. Но мужиков на гражданке все равно много. Кто-то просто боится воевать, кто-то - зомбированные укры, остальные - идейные, которых в армии откровенно боятся. После гибели Захарченко многих из тех, кто воевал с ним, а также со Стрелком (Игорь Стрелков - первый министр обороны ДНР - прим. авт.) или Бесом (Игорь Безлер - бывший командир народного ополчения в Горловке - прим. авт.), в армию не берут. Захаровских по-тихому увольняют.

- А вообще какие настроения у вас, чего люди хотят: назад в Украину, в Россию или сами по себе?

- Настроения разные. Кто-то хочет в Россию, кто-то - в Украину, только не с этим правительством. Но главное, все хотят мира! Война и неопределенность уже до такой степени всем надоели, что люди, кажется, готовы уже на все, лишь бы все это быстрее закончилось! Хоть как-то, но закончилось!

«Сначала победа, потом - жизнь!»

Серега Кошкин… Молодой, безбашенный паренек. В августе 2014 года он во время обстрела здания Донецкой администрации устроил нам экскурсию по городу. В кафешке, которая не закрывалась даже при артналете, он за кружкой пива рассказывал, какие диагнозы еще до войны поставили ему врачи. «С такими просто не живут!» - улыбался этот мальчишка с фотоаппаратом. Технику он всегда таскал с собой. Наверное, и спал с ней! Теперь он, конечно, заматерел, но остался все таким же идейным оптимистом, верящим в светлые идеалы русского мира на Донбассе. Итоги своей четырехлетней войны он подводит коротко: «Получил медаль, попал в сборник памяти Гиви!».

- Не женился?

- Работа превыше всего! Да и жениться, считаю, пока рано. Сначала победа, потом - жизнь начнется!

- Серег, скажи честно, а ты сам-то в эту победу веришь в полном ее смысле?

- В нее мало верить, ее необходимо создавать! Да, долго, медленно, обходными путями, но все потихоньку идёт в нужном направлении. Знаешь, прочитать в сети можно разное, но итог всегда один: ты просто будешь ехать в троллейбусе и услышишь недовольство где-то тем, что не отремонтировали асфальт, где-то тем, что всё идёт медленно, но ты услышишь самоидентификацию людей, ты поймёшь, что они - граждане! А это уже многого стоит!

- Как обстановка в городе?

- Обстановка стабильная, именно не напряжённо стабильная, а самая обычная, стабильная обстановка. Уже несколько лет окраины республики по линии соприкосновения подвергаются провокационным обстрелам, а центр спокойно в тишине празднует Новый год. Хотя должен отметить, что потихоньку спадает видимое разделение между окраиной и центром... Люди уже смеются со всех этих попыток наступления. Готовят ВСУ что-то или нет - известно только военным. Да и сами военные уже слабо верят в активность Украины. Все эти обещания похожи на предвыборный блеф ослабленных позиций Порошенко.

- А дальше что: в Россию или сами по себе?

- Ну, тут однозначно можно сказать только то, что народ точно не хочет в Украину, обратного пути точно нет. Россия или независимость! Да, большинство ответит, что ждут присоединения к РФ, но вот уже пятый год его ждут. Даже независимость уже воспринимается как должное, народ воспринимает себя как состоявшиеся граждане Донецкой Народной Республики. Конечно, «вышиватников» хватает, у меня один даже работал в отделе. Но опять же, на то у нас и Республика, что никакие инакомыслия в разумных пределах не прессуются.

- В демократию, значит, играете?

- Скорее пытаемся убедить действиями, показать, что тут лучше, и во многом это получается!

- А как в бытовом плане обстоят дела? Я имею в виду, работа у людей есть, у тех, кто не воюет, зарплаты, пенсии платят?

- Все выплачивается, не так давно было повышение зарплаты для бюджетников, есть план на повышение пенсий на следующий год. Открываются предприятия, работает и развивается мелкий бизнес. Товаров по магазинам много, в том числе и местного производства. О работе... Тут не все так просто. Да, дворник две-три тысячи рублей получает, но людей даже на хорошие зарплаты не хватает, не хватает специалистов. Места есть, и те, кто хотят найти работу, - находят ее. Конечно, мы все тут ждём подвижек, но без них имеем весьма стабильную и неплохую ситуацию. Опять же, неплохую исходя из того, что есть.

«Я вернусь, если начнется Война!»

Эта девочка была одним из символов народного ополчения Донбасса образца лета 2014 года. Когда крохотный Славянск восстал против украинской регулярной армии, Лида лично дежурила на блокпостах, вывозила раненых, а позже занималась доставкой гуманитарной помощи в Донецк. Будучи фанаткой Стрелкова, она как могла оправдывала его решение оставить Славянск. Казалось, что оправдывала даже не перед нами (в конце концов, не по нашим домам шарашили танки и не наши близкие гибли в подвалах под артобстрелами), а перед собой. Но, в конце концов, не выдержала даже она. Два года назад Лида переехала в Россию, в Москву.

- Нет, я не перестала уважать Стрелкова, - признается девушка. - Знаю, что он и сейчас помогает раненым. Но тогда у нас ходили разговоры, что он нас просто бросил. Ты спрашиваешь, почему я уехала? Официально, потому что вышла замуж. Муж - русский, в войне он не участвовал. Но, если честно, я устала от войны. Просто устала.

- Назад не тянет?

- Я езжу на Донбасс раз или два в год. Последний раз была в ноябре. У меня там брат родной остался, тетя, невестка, племянники. Знаешь, сейчас многие уезжают оттуда. После гибели главы республики настроение у ребят не очень. Надоела им эта война, в которой только нас бомбят, а стрелять в ответ не разрешают.

- Если война закончится, ты вернешься обратно или ты уже все - москвичка?

- Я сейчас оформляю вид на жительство в России, работаю. Не думаю, что то, что сейчас происходит на Донбассе, скоро закончится. Поэтому и возвращаться не хочу. Если только в гости. Но если начнется полномасштабная война, я обязательно вернусь и буду воевать!

Р.S. По сообщению МИД РФ, Украина может готовить военную провокацию на линии соприкосновения с Донбассом с применением химического оружия. Поддержку украинским военным оказывают специалисты НАТО и прибывшие в регион британские военнослужащие. Киев может использовать опыт стран Запада, осуществлявших инсценировки химических атак в Сирии, считают эксперты.

Андрей Елистратов