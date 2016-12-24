Новогодняя афиша

Заканчивается последняя рабочая неделя 2018 года. Новый год наступает с боем кремлёвских курантов в полночь 31 декабря, и встретить его надо в хорошем настроении в компании близких и друзей.

На Советской площади праздничные мероприятия 31 декабря стартуют уже в 15.00, в это время начнется новогодний спортивный проект «На старте Я и вся моя семья!».

В 16.00 на главной сцене площади состоится концерт творческих коллективов городского округа Саранск, вы услышите «Песни новогоднего города».

«Хиты уходящего года» исполнят мастера искусств Республики Мордовия и артисты Мордовской государственной филармонии, начало в 17.00.

В 18.00 небо раскрасит светопиротехническое представление. Примерно в это же время Театр-балаган ростовых кукол и кукол-великанов начнет «Новогоднее шоу».

Праздничную эстафету продолжит в 18.15 концерт Театра песни «Росичи».

Затем гостям Советской площади подарит свой концерт мордовский государственный театр песни и танца «Умарина», начало в 19.15.

Новогодний концерт продолжит танцевальный шоу-проект от DJ&MC Toni и DJ Relax (г. Нижний Новгород), дискотека продлится с 20.30 до 22.00.

Не останутся без праздничных торжеств и микрорайоны города. С 17.00 до 22.00 у елки в п. ТЭЦ-2, на площади по ул. Коваленко, площади по ул. Гожувской и на пересечении ул. М. Расковой и Ульянова пройдут новогодние театрализованные праздники. Приходите, будет интересно!

7 января православные отмечают Рождество Христово, а значит, нас вновь ждут праздничные мероприятия у елки. Причем Светлый праздник Рождества будет проходить во всех районах города с 17.00 до 19.00. Место встречи - на площади у елки. Мероприятия рассчитаны на людей всех возрастов, приходите семьями и участвуйте в конкурсах и забавах!