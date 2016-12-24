Секс-скидки для иностранцев

В Саранске полицейские ликвидировали бордель для гастарбайтеров, работавший по бросовым расценкам

Саранские полицейские закрыли необычный бордель, который обслуживал только гастарбайтеров из Средней Азии. За сексом к местным путанам приходили исключительно приезжие работяги из стран Средней Азии. Секс-фирму для таких иностранцев организовала 43-летняя жительница пригородного поселка Николаевка Ольга Чугунова. В ближайшее время ей предстоит отвечать в суде по обвинению по двум статьям Уголовного кодекса: «Организация занятия проституцией» и «Вовлечение в занятие проституцией».

Бордель для трудовых мигрантов выявили сотрудники Межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по Республике Мордовия. Оперативники выяснили, что в сентябре прошлого года Чугунова арендовала квартиру по улице Ульянова в Саранске. Жилье ей сдала ни о чем не подозревающая хозяйка недвижимости. Сама женщина работала в Москве, а чтобы квартира не пустовала и приносила прибыль, владелица решила сдать ее на длительный срок. Знала бы она, кому и для каких целей сдает квартиру...

Съемщица жилья замужняя Ольга Чугунова обустроила квартиру под притон для занятия проституцией. На работу путанами она взяла трех своих знакомых - двух 33-летних жительниц Саранска и 26-летнюю жительницу Лямбирского района. У «мамочки» все было продумано, она выделила свой сегмент рынка интимных услуг и определила, что заработать проще всего на гастарбайтерах. Чугунова быстро смекнула, что иностранцы вдали от родины явно истосковались по женской ласке, а значит, интимные услуги будут пользоваться большой популярностью. Организатор борделя на улице Ульянова решила, что заведение будет специализироваться исключительно на выходцах из стран Средней Азии.

Рекламой заведения занималась сама Чугунова, она находила желающих развлечься на страничках известных социальных сетей и через знакомых. Что немаловажно, расценки на услуги тружениц постельного фронта были в два-три раза ниже рыночных. За час с девочкой работяга-иностранец должен был выложить всего тысячу рублей, за ночь - две тысячи, тогда как средние расценки коллег по ремеслу в Саранске составляют 2-3 тысячи рублей за час. Гастарбайтеры потянулись рекой в «ласковую квартиру». Сарафанное радио сделало точке большую рекламу - в притон приходили целыми бригадами.

Примечательно, что девиц легкого поведения посещали не только работяги, но и студенты из Средней Азии. Заведение по оказанию секс-услуг никогда не пустовало, одна девушка обслуживала десятки клиентов за месяц. Деньги за услуги потекли рекой. Полученная от клиентов прибыль делилась между хозяйкой притона и девушками по принципу 50 на 50.

По информации правоохранительных органов, Ольга Чугунова лично контролировала проституток. Для безопасности девушек «с пониженной социальной ответственностью» были установлены определенные правила поведения и конспирации, за нарушение которых применялись серьезные штрафы. «Мамочка» запрещала своим подчиненным пользоваться личными мобильными телефонами, разговаривать можно было только по мобильному с левыми сим-картами. Нельзя было называть вещи своими именами, когда речь шла о проституции. Например, клиентов девушки называли между собой «машинами», а секс с ними - «мойкой». Также проституткам строго запрещалось заводить с клиентами романы и вообще иметь какие-либо отношения с ними за пределами борделя. Иностранцам же было противопоказано снимать секс на телефон и вообще пользоваться мобильной связью в квартире, поскольку Чугунова опасалась, что заведение может «спалить» полиция.

Вступать в половую связь проститутки должны были только со средствами контрацепции. В притоне было изъято множество пачек с презервативами, смазками, гелями, препаратами для эрекции.

Кроме того, в случае необходимости путаны могли за себя и постоять. Для защиты от агрессивных клиентов у проституток имелись электрошокер и пневматический пистолет.

Фирму по предоставлению интим-услуг полицейские закрыли во второй половине этого года. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алексей Николаев