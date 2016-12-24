«Бюджет напряженный, но все обязательства будут выполнены»!

Столица Мордовии вступает в следующий год с бюджетом в 5 миллиардов рублей

На 19-й сессии саранского горсовета, которая состоялась 21 декабря, основным вопросом стало принятие бюджета на 2019 год. Директор Департамента финансов Администрации столицы Мордовии Сергей Тюркин рассказал о главном финансовом документе на предстоящий год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Социальная направленность

- Основные параметры бюджета на 2019 год определены по доходам в сумме 5 млрд 32 млн 707 тысяч рублей, что составляет 66,8% к ожидаемому исполнению 2018 года, - сообщил Сергей Тюркин. - Данное снижение объясняется уменьшением объема межбюджетных трансфертов, запланированных к выделению из вышестоящего бюджета, на 2 млрд 624 млн 275 тысяч. Основными источниками городской казны в 2019 году являются: налог на доходы физических лиц (58,5% к общему объему собственных доходов), местные налоги (14,9%), единый налог на вмененный доход (9,1%), госпошлина (1,8%), доходы от сдачи в аренду муниципального имущества и аренда земли (6,4%). Как и в предыдущие годы, наибольший удельный вес в расходах бюджета занимают расходы социальной направленности - 60,0%, жилищно-коммунальное хозяйство - 19,0%, общегосударственные расходы - 8,4%, национальная экономика - 6,4%.

Рассмотрим поподробнее несколько основных пунктов. Так, расходы в сфере национальной экономики составят более 334,5 млн рублей. Средства пойдут на реализацию муниципальных целевых программ по транспортному обслуживанию населения, развитие инженерной инфраструктуры, капитальный и ямочный ремонт автомобильных дорог, благоустройство дворовых территорий и т.п. Кстати, 9,5 миллиона рублей запланировано выделить зоопарку «на оказание услуг по ознакомлению населения с редкими животными»!

На жилищно-коммунальное хозяйство в следующем году планируется потратить более 996 миллионов рублей. В графу расходов входят траты на коммунальное хозяйство, жилищное хозяйство, содержание и благоустройство городских территорий, наружное освещение и озеленение.

Расходы в области образования в следующем году составят более 2,8 млрд рублей. Деньги пойдут в числе прочего на предоставление общедоступного и бесплатного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях города, а также на предоставление дополнительного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях.

Расходы по разделу «Социальная политика» на 2019 год определены в объеме 86,2 млн рублей. Здесь предусмотрены расходы на предоставление различных мер социальной поддержки населению столицы Мордовии.

По словам руководителя Департамента финансов Администрации г.о. Саранск Сергея Тюркина, на обслуживание государственного и муниципального долга будет направлено 303,2 млн рублей. Дефицит бюджета на 2019 год запланирован в объеме 200 миллионов рублей, его планируется покрыть за счет привлечения кредитов. А вот 2020 и 2021 годы планируются бездефицитными!

Слово мэру

Глава Саранска Петр Тултаев тоже высказался о бюджете города на следующий год.

- Бюджет разработан совместными усилиями, - сказал градоначальник. - Бюджет напряженный, но все обязательства будут выполнены! Главное - мы должны вовремя выплачивать людям зарплату, рассчитываться за потребление энергоресурсов, тепло и воду. Отмечу, что все наши планы увязаны на просьбах избирателей. Проблемы людей и проблемы города почти всегда совпадают. 2018 год тоже был непростым, однако мы проделали большую работу в рамках подготовки города к чемпионату мира, за год было сделано 40 дорог! В следующем году больших строек не будет, поскольку мы многое сделали перед чемпионатом мира по футболу. В наших планах - закончить строительство двух детских садов, составить проектно-сметную документацию на возведение еще трех дошкольных учреждений.

В 2019 году в рамках Федеральной программы будет продолжена работа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, но сроки этой программы пока не обозначены. В Саранске на данный момент 40 жилых домов попадают под действие этой программы. Без финансирования из центра нам с таким большим количеством ветхих и аварийных домов не справиться.

Также Петр Тултаев рассказал, что в горадминистрации будут экономить и сокращать свои расходы. Например, штат аппарата администрации претерпит изменения - грядут сокращения.

- На сегодняшний день у нас работают 328 сотрудников, - сообщил мэр Саранска. - Это самый маленький штат по сравнению с другими городами ПФО. Тем не менее порядка 10 человек будет сокращено, их работа ляжет на плечи оставшихся сотрудников.

Изменены тарифы На найм и содержание жилого помещения

Городские народные избранники на последней сессии уходящего года утвердили новый тариф на содержание общедомового имущества, текущий ремонт общедомового имущества и услуги по управлению многоквартирными домами в Саранске. Эти изменения коснутся трех категорий граждан:

- нанимателей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда;

- собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом;

- собственников жилых помещений, которые выбрали способ управления многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера платы за жилое помещение.

По словам начальника Управления анализа и тарифного регулирования Администрации г.о. Саранск Галины Плаксиной, средний рост тарифов составит 3,5%.