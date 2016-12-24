Порядок оформления документов на незавершенные строительством жилые и садовые дома

Управление Росреестра по Республике Мордовия информирует, что в соответствии со ст. 130 Гражданского кодекса РФ объекты незавершенного строительства наряду со зданиями и сооружениями относятся к объектам недвижимости.

В отношении объекта незавершенного строительства возможно возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей, в том числе признание права собственности. Необходимости регистрировать незавершенный строительством объект нет, вы можете зарегистрировать право на вновь построенный объект после окончания строительства. В тоже время незавершенный строительством объект, права на который не оформлены, не может быть предметом договора купли-продажи, дарения, ипотеки. Орган местного самоуправления не продлит срок действия договора аренды, в случае отсутствия информации о наличии на земельном участкеобъекта недвижимости, права на который зарегистрированы.

Наибольший интерес у граждан вызывают вопросы, связанные с оформлением права собственности на объект индивидуального жилищного строительства и садовый дом, строительство которых незавершено, в связи с чемразъясняем порядок оформления документов на вышеуказанные объекты:

1. В случае если в отношении объекта индивидуального жилищного строительства было получено разрешение на строительство, подготовка технического плана в отношении объекта незавершенного строительства осуществляется на основании такого разрешения на строительство и проектной документации (при отсутствии проектной документации - декларации).

2.Если в отношении объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома было направлено уведомление о планируемом строительстве, и такое строительство было согласовано органом местного самоуправления, но строительство не было завершено, технический план подготавливается на основании уведомлений и проектной документации или декларации при отсутствии проектной документации, но с указанием вида объекта недвижимости «объект незавершенного строительства».

3.В случае отсутствия разрешения на строительство на объект незавершенного строительства, проектной документации на объект незавершенного строительства сведения о таком объекте недвижимого имущества, за исключением сведений о местоположении такого объекта недвижимого имущества на земельном участке, указываются в техническом плане также на основании представленного заказчиком кадастровых работ технического паспорта такого объекта недвижимого имущества, изготовленного до 1 января 2013 года.

В случае отсутствия вышеуказанных документов необходимо обратиться в суд для признания права собственности на объект незавершенного строительства.