Управление Росреестра по Республике Мордовия сообщает о проведении «горячих линий»

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Красивые автомобильные номера можно будет купить на специализированных площадках в интернете
Жители Республики Мордовия могут получить ответы на интересующие их вопросы:
- 26.12.2018г. с 9.00-12.00 - погосударственной регистрации прав и государственному кадастровому учету объектов недвижимости. Телефон «горячей линии» 8(8342)23-24-18. На вопросы будет отвечать Артаева Екатерина Александровна, заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости;
- 27.12.2018г. с 9.00-12.00 - по вопросам государственного земельного надзора. Телефон «горячей линии» 8(8342)24-24-49. На вопросы будет отвечать - Тумаев Сергей Васильевич, главный специалист-эксперт отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии;
- 28.12.2018г. с 9.00-12.00 - по вопросам кадастровой оценки объектов недвижимости, землеустройства и мониторинга земель. Телефон «горячей линии» 8(8342)47-35-91. На вопросы будет отвечать Переведенцева Галина Николаевна, начальник отдела кадастровой оценки недвижимости, землеустройства и мониторинга земель, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций.
Красивые автомобильные номера можно будет купить на специализированных площадках в интернете
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