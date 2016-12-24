Управление Росреестра по Республике Мордовия сообщает о проведении «горячих линий»

Жители Республики Мордовия могут получить ответы на интересующие их вопросы:

- 26.12.2018г. с 9.00-12.00 - погосударственной регистрации прав и государственному кадастровому учету объектов недвижимости. Телефон «горячей линии» 8(8342)23-24-18. На вопросы будет отвечать Артаева Екатерина Александровна, заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости;

- 27.12.2018г. с 9.00-12.00 - по вопросам государственного земельного надзора. Телефон «горячей линии» 8(8342)24-24-49. На вопросы будет отвечать - Тумаев Сергей Васильевич, главный специалист-эксперт отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии;

- 28.12.2018г. с 9.00-12.00 - по вопросам кадастровой оценки объектов недвижимости, землеустройства и мониторинга земель. Телефон «горячей линии» 8(8342)47-35-91. На вопросы будет отвечать Переведенцева Галина Николаевна, начальник отдела кадастровой оценки недвижимости, землеустройства и мониторинга земель, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций.