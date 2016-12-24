Сотрудники Кадастровой палаты Мордовии награждены памятными знаками «10 лет Росреестру»

Ни Родины, ни флага!
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В Кадастровой палате по Республике Мордовия состоялось торжественное награждение сотрудников, добившихся высоких результатов в профессиональной деятельности.
За добросовестный труд памятным знаком «10 лет Росреестру» были отмечены 20 специалистов учреждения. Все они проработали в учреждении более 10 лет и внесли значительный вклад в становление, развитие и совершенствование Росреестра.
В 2018 году Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии отметила два важных юбилея: 10-летие Росреестра, а также 20-летие создания в Российской Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В ознаменование этого был учрежден нагрудный знак «10 лет Росреестру».
Следует отметить, что в Кадастровой палате по Республике Мордовия большое внимание уделяется качеству предоставления государственных услуг населению. Поэтому лучшие сотрудники учреждения также были отмечены высокими наградами Главы Республики Мордовия, Государственного Собрания и регионального Правительства.
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