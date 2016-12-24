В Саранске пройдет большая продовольственная ярмарка

В ближайшую субботу 22 декабря в столице Мордовии пройдет большая предновогодняя ярмарка. В ней примут участие предприятия перерабатывающей промышленности, торговли и общественного питания, производители сельскохозяйственной продукции.

Традиционно товары можно будет приобрести по сниженным ценам. Так, десяток яиц первой категории будет продаваться примерно за 45 рублей. Килограмм сахара будет стоить 36 рублей за кг, мука высшего сорта - 18 рублей за кило, сливочное масло - 330 рублей за килограмм. Желающие приобрести мясную продукцию в том числе и к праздничному столу смогут купить килограмм говядины за 210 рублей, свинины - 170, мясо птицы - 100 рублей. На ярмарке будут представлены в большом ассортименте субпродукты и полуфабрикаты, сыр, растительное масло, колбаса, макароны, кондитерские изделия, зерно, овощи, а также живые новогодние ели и сосны.

Предновогодняя ярмарка предоставляет возможность жителям приобрести продукты питания высокого качества по приемлемой стоимости. В свою очередь, товаропроизводители получают возможность без посредников, напрямую, реализовать свою продукцию.

Во всех местах проведения ярмарок будут находиться ответственные лица администрации города, осуществляющие координацию деятельности всех служб.

Республиканская ярмарка пройдет по следующим адресам:

- ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко),

- пр. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных),

- ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой),

- пр. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольской).

Время работы ярмарки - с 7.00 до 13.00.

Напоминаем, что во время работы ярмарки будут изменены маршруты общественного транспорта!