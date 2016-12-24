Елочные базары заработают в Саранске 20 декабря

В преддверии Нового года на территории Саранска по традиции откроются елочные базары. В этом году они начнут свою работу с 20 декабря. Всего для нестационарных торговых объектов по продаже елок предусмотрено 77 торговых мест по 23 адресам:

1. ул. Полежаева (на летней площадке ОАО «Центральный рынок г. Саранска»)

2. ул. Полежаева, 31 (в районе ТЦ «Находка»)

3. ул. Полежаева (на площадке в районе дома № 120, за остановкой «Огарева»)

4. ул. Ботевградская, 80 (4 места рядом с ТЦ «Ботевград»)

5. проспект 50 лет Октября между домами № 1 и № 3 (в районе магазина «Магнит»)

6. ул. Энгельса, 11а (на территории торгового ряда около магазина «Нива-18»)

7. ул. Кирова (3 места в районе магазина «Маяк»)

8. ул. Кирова, 71а

9. ул. Ульянова - ул. Комарова (в районе гаражного кооператива)

10. ул. Попова, 61 (в районе магазина «Магнит»)

11. ул. Коваленко, 19а (в районе ТЦ «Глобус»)

12. ул. Миронова, 1а (в районе ТК «Данко»)

13. ул. Веселовского, 62а (на площадке ярмарки выходного дня)

14. ул. Солнечная (в районе жилого дома № 7, корп. 1)

15. ул. Косарева, 50 (на территории, прилегающей к ТК «Заречный»)

16. б. Эрьзи (в районе жилых домов № 11 и № 21)

17. ул. Волгоградская, 71 (на прилегающей территории к ТРЦ «Сити-Парк»)

18. ул. Сущинского, 9б (в районе торгового ряда)

19. ул. Ленинградская (в районе разворотного кольца автобуса маршрута № 44)

20. ул. Гайдара, 6 (в районе торгового ряда)

21. р.п. Николаевка, ул. Ленина, 90а (в районе Торгового центра)

22. р.п. Ялга, ул. Пионерская (в районе жилого дома № 39)

23. р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 18а (в районе торгового ряда)

Уже сейчас подано 54 заявки на размещение елочных базаров, заключено 45 договоров с индивидуальными предпринимателями на размещение нестационарных торговых объектов по продаже натуральных елок, сосен и хвойного лапника. Самыми популярными елочными базарами в Саранске являются торговые места на летней площадке ОАО «Центральный рынок г. Саранска» по улице Полежаева, на территории, прилегающей к ТК «Заречный» по улице Косарева, рядом с ТЦ «Ботевград», на площадке ярмарки выходного дня Пролетарского района по ул. Веселовского, в районе магазина «Чайка» на проспекте 50 лет Октября и в районе ТК «Данко».

Приобрести «лесную красавицу» для новогодних и рождественских праздников можно будет за 400-500 рублей за метр, сосну - за 250-300 рублей.

Тем, кто хочет сэкономить, стоит дождаться предстоящей республиканской продовольственной ярмарки 22 декабря, где рекомендованная цена продажи составит 250 рублей за единицу.

На сегодняшний день еще остаются свободными места для размещения елочных базаров. Поэтому предпринимателям, желающим принять участие в торговле этим новогодним атрибутом, необходимо подать заявления в Управление потребительского рынка и предпринимательства Администрации городского округа Саранск по адресу: г. Саранск, проспект Ленина, 4, каб. 306 (телефон для справок 8 (8342) 24-15-40). По данным на 13 декабря свободны следующие площадки:

1. ул. Полежаева (6 мест на летней площадке ОАО «Центральный рынок»);

2. пр. 50 лет Октября между домами № 1 и № 3 (в районе магазина «Чайка»);

3. ул. Полежаева, 31 (в районе ТЦ «Находка»);

4. ул. Полежаева (на площадке в районе дома № 120, за остановкой «Огарева»);

5. ул. Кирова, 71а (в районе ТК «Невский»);

6. р.п. Николаевка, ул. Ленина, 90а (в районе Торгового центра);

7. р.п. Ялга, ул. Пионерская (в районе жилого дома № 39);

8. ул. Гайдара, 6 (в районе торгового ряда);

9. ул. Ленинградская (в районе разворотного кольца автобуса маршрута № 44);

10. ул. Ульянова - ул. Комарова (4 места в районе гаражного кооператива);

11. ул. Миронова, 1а (3 места в районе ТК «Данко»);

12. ул. Солнечная (в районе жилого дома № 7, корп. 1);

13. ул. Попова, 61 (в районе магазина «Магнит»).