«Петр Николаевич, помогите, кроме Вас, никто ведь не поможет!»

Глава Саранска провел прием граждан в рамках общероссийского дня приема

Общероссийский день приема проводится с 2013 года в соответствии с поручением Президента Российской Федерации. Каждый год 12 декабря с 12.00 до 20.00 жители столицы Мордовии могут адресовать вопросы лично руководителю любого уровня в Администрации Саранска.

Горожане, чтобы оперативнее решился их вопрос, используют такую возможность и приходят на прием к Главе города Петру Тултаеву. Иногда случается так, что мэру Саранска приходится принимать решения, от которых в прямом смысле зависит судьба человека. Здесь, конечно, речь идет, в первую очередь, о жилищном вопросе. Что радует: с каждым годом таких вопросов возникает все меньше, а значит, в Саранске программа по обеспечению жильем работает в нормальном, даже положительном русле.

В минувшую среду квартирный вопрос на приеме поднимался всего два раза. Эмиль Альшин вместе со своей супругой и ребенком с 2009 года проживает в служебном жилом помещении, которое было предоставлено ему на период прохождения службы в органах внутренних дел Республики Мордовия. Мужчина неоднократно бывал в горячих точках, он - ветеран боевых действий. «В 1995 году мы с мамой переехали в Саранск из Баку как вынужденные переселенцы. Много лет служу в органах внутренних дел, и, уйдя на пенсию, не хотелось бы остаться без жилья. Очень хочется иметь уже свой уголок. У меня и сын растет…» - очень скромно изложил суть своей проблемы заявитель. Начальник Жилищного управления Администрации городского округа Саранск Татьяна Карасева пояснила, что, действительно, Э. Альшину было предоставлено служебное жилье на период его работы в МВД. Если он уволится, то и жилье придется освобождать. «Раньше муниципалитет имел право предоставлять жилые помещения сотрудникам МВД, но затем прокуратура опротестовала данное положение. После этого мы не имеем права обеспечивать сотрудников внутренних дел служебным жильем. Но в таком же положении, как Эмиль Исрафилович, в городском округе 9 сотрудников внутренних дел», - сказала Татьяна Карасева. В то же время она предложила решение вопроса: необходимо внести изменения в решение Совета депутатов городского округа Саранск в части уточнения категорий граждан, имеющих право на приватизацию служебных жилых помещений, при условии согласования данных изменений с Прокуратурой Ленинского района г. Саранска и утверждения решением Совета депутатов городского округа Саранск. Петр Тултаев был поражен скромностью, тактичностью и порядочностью заявителя: «Сразу видно, что Вы очень порядочный! Вашу ситуацию мы возьмем на особый контроль. И, конечно, все, что озвучила Татьяна Анатольевна, необходимо попробовать воплотить в жизнь. Не переживайте, все будет хорошо!».

Светлана Артамонова, зайдя на прием к мэру Саранска, сразу и не смогла ничего сказать. По катившимся слезам было понятно, что женщина очень сильно переживает из-за своего вопроса. За пояснениями Петр Тултаев обратился к начальнику Жилищного управления. Как оказалось, в 2013 году Светлане Артамоновой было предоставлено служебное жилое помещение на улице Кооперативной как сотруднику муниципального образовательного учреждения. Спустя два года дом признали аварийным и подлежащим сносу. «Если другим жильцам, у которых квартиры по соцнайму или в собственности, мы взамен предоставляем жилые помещения при расселении, то в данном случае, если мы не предоставим ей другое служебное жилье, семья практически остается на улице…» - разъяснила Татьяна Карасева. «Если мы Вам предоставим жилье в другом районе, согласитесь?» - обратился Петр Тултаев на тот момент к уже успокоившейся заявительнице. Женщина ответила утвердительно. Прямо на приеме ей предложили выбрать тот вариант, который больше всего подходит, - либо в рабочем поселке Ялга, либо на улице Воинова. Светлана Артамонова остановилась на последнем варианте и уже с улыбкой благодарила мэра Саранска. «Здесь вопросов никаких не может возникать. Закон позволяет Вам предоставить жилье. Вы же работаете в муниципальном образовательном заведении. Обменяйтесь телефонами с Татьяной Анатольевной Карасевой. Без жилья Вы не останетесь, не переживайте!» - окончательно успокоил женщину Петр Тултаев.

На приеме 12 декабря были заданы вопросы по благоустройству придомовых территорий, установке детских площадок и строительству внутриквартальных дорог.

Так, из дома № 43 по улице Ботевградской обратился Николаев В.Т. с просьбой установить детскую площадку во дворе их многоквартирного дома. Он передал Петру Тултаеву внушительную папку с перепиской по данному вопросу. «Два года мы пишем, пишем. Нам всегда присылают разные ответы», - пояснил мужчина. Среди различных писем Глава Саранска нашел ответ со своей подписью и обещанием, что вопрос будет разрешен. «Если я ставлю свою подпись, то отвечаю за то, что написано в письме! А исполнять принятое решение вы должны! Если я сказал, что нужно сделать, значит, должно быть сделано! Это, прежде всего, авторитет власти! - с возмущением обратился Петр Тултаев к своим подчиненным. - Цена вопроса - 300 тысяч рублей. И, несмотря на тяжелое финансовое положение, мы должны найти эту сумму и оплатить установку детского игрового комплекса! Извините нас», - передавая папку с письмами заявителю, сказал мэр.

Некоторые горожане пришли на прием, невзирая на то, что уже неоднократно встречались с Петром Тултаевым на обходе городских территорий. Кроме того, о беспокоящем заявителя вопросе знают все руководители профильных муниципальных предприятий. Скалкина М.А. на протяжении последних двух лет переживает из-за того, что по ее участку, находящемуся на улице Институтской, соседи проложат водопровод, а с дороги, которая проходит возле ее частного дома, уберут бордюры. «Если уберут бордюры, вся вода с проезжей части будет стекать к нам на участок, потому что он находится ниже! И еще: соседи грозятся провести по моему огороду водопровод», - показывая фотографии Главе города, не слушая его и не давая ему вставить слово, излагала свою «проблему», которая не наметилась даже, Скалкина М.А. «С чего Вы взяли, что уберут бордюры? - все-таки Петр Тултаев смог найти место для своего вопроса в монологе женщины. - Мы же с Вами неоднократно говорили: никто не собирается убирать их! И участок Ваш никто не тронет! Мы не дадим никому разрешение на проведение подобных работ! Почему у Вас такая война с соседями? Разве можно так жить?!» - удивленно спросил Глава города женщину.

На общероссийском дне приема Петру Тултаеву была озвучена проблема жителей улицы Сызранской. За последние года два-три дорога там была разбита большегрузными машинами. К слову сказать, мэру было известно о плохом состоянии автодороги - он неоднократно там бывал во время своих традиционных обходов. «Дорога на этой улице плохая. Это надо признать, - согласился с заявителем Глава Саранска. - Если ее ремонтировать, то делать нужно капитально. На следующий, 2019 год капитальный ремонт, при всем нашем желании, там мы не осилим в финансовом плане. Запланируем ремонт на 2020 год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На следующий год сделаем там ямочный ремонт, если это будет необходимо, привезем асфальтную крошку, чтобы люди деньги свои не тратили. За отсутствие дороги извиняемся, стыдно, конечно, но возможности наши ограниченны», - откровенно сказал Петр Тултаев. Заявитель согласился на предложения мэра и обещал со всеми задействованными в этом вопросе представителями Администрации поддерживать постоянную обратную связь.

Несколько заявителей воспользовались возможностью и обратились к мэру Саранска с просьбами о предоставлении земельных участков в черте города под площадку для организации занятий с собаками и постройки стационарной базы по ремонту и обслуживанию спецтехники, сложного промышленного оборудования. В обоих случаях вопросы были решены положительно. Профильному департаменту Администрации городского округа Саранск дано поручение о предложении нескольких вариантов земельных участков с выходом на место. Окончательное решение, вместе с заявителями, будет принято в ближайшее время.

Конечно, не обошелся прием без главных активистов многоквартирных домов - председателей ТСЖ и домкомов. Со всеми был найден компромисс в решении обозначенных вопросов. Стоит подчеркнуть, что домкомы стали беспокоиться о благополучии не только своего дома, но и города. Например, было сделано замечание, что на отдельных маршрутах общественного транспорта часто не объявляются остановки. «В период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу с этим все было четко. А сейчас что же все забросили? Очень удобно, когда остановки объявляет речевой информатор! Примите, пожалуйста, меры!» - с упреком высказали свое недовольство три посетительницы. Петр Тултаев при них по телефону связался с начальником Транспортного управления, директором муниципального предприятия «Горэлектротранс» и велел немедленно принять меры.

Председатель домового комитета одного из корпусов дома № 35 по улице Мордовской обратилась с просьбой о реконструкции крыши многоквартирного дома. «Кровля сейчас мягкая, верхние этажи часто жалуются на протечки. Наш дом очень большой - в нем 8 подъездов! Петр Николаевич, помогите, кроме Вас, никто ведь не поможет!» - начала свой разговор с Главой города Деуля Г.А. После уточнения всех нюансов по данному вопросу мэр Саранска и председатель домового комитета пришли к общему знаменателю: к вопросу о реконструкции кровли этого дома вернутся в 2020 году.

Петр Тултаев 12 декабря принял тридцать три человека. Число решенных вопросов - и того больше. К общероссийскому дню приема в Администрации города подходят очень серьезно. По поручению Петра Тултаева в этот день все руководители откладывают свои дела и готовы к общению с посетителями в любую минуту. Горожане об этом знают, поэтому уже с утра каждый год 12 декабря в здании Администрации Саранска очень много желающих поделиться наболевшим, а главное - получить реальную помощь.