Россельхозбанк: позвольте себе чудо на Новый год!

Предновогодний период у многих ассоциируется с суетой, срочным решением накопившихся дел, необходимостью покупать подарки близким, поиском места отдыха на новогодние каникулы... Чудо? Праздник? Нет! Только проблемы и суматоха! А тут еще, как назло, зарплату задерживают, а в магазинах рождественские распродажи и столько всего полезного можно купить по выгодным ценам... Остановитесь. Выдохните. Сейчас Россельхозбанк напомнит вам, что наступило время волшебства.

Тратьте сегодня - отдавайте через месяц

Даже взрослые хотят чуда под елкой, что уж говорить про детей... В новогоднюю ночь сюрпризов ждут все. Кроме хорошего настроения хочется подарить любимым людям заботу и внимание, которые, как известно, очень просто проявить через подарки. Однако дополнительные траты не всегда удачно вписываются в распланированный бюджет. Но это не повод отказать себе в удовольствии порадовать близких. Успешно выполнить миссию Деда Мороза помогут кредитные карты Россельхозбанка.

Все виды «кредиток» банка обладают рядом неоспоримых преимуществ и возможностей:

1) Льготный период до 55 дней. Здесь важно отметить, что льготный период всегда начинается с 1-го числа месяца. Такой график максимально упрощает использование карты: не нужно каждый раз просчитывать и запоминать дату отчёта.

2) Первые три месяца после выпуска карты действуют особые условия: возможность снять наличные средства с кредитной карты без комиссии во всех банкоматах Россельхозбанка.

3) Бесплатное пополнение кредитной карты Россельхозбанка с карт других банков с помощью онлайн-сервисов.

Кредитные карты Россельхозбанка без лишних условий и скрытых комиссий помогут совершить необходимые покупки к Новому году и не переживать за проценты, а их возможности сделают процесс шопинга приятным и необременительным.

Карты на любой вкус

Кроме базовых преимуществ всей линейки кредитных карт Россельхозбанк «продумал» и такой важный момент, как индивидуальные потребности каждого человека. Банк предлагает продукты, каждый из которых имеет приятные бонусы для определенной целевой аудитории.

Наибольшей популярностью среди клиентов банка пользуется «Карта Хозяина». Это идеальный инструмент финансовой свободы с удобными «фишками» для автовладельцев. Если вы знаете счёт своим деньгам, то вы точно оцените кэшбэк до 10% при оплате картой на АЗС, а также повышенные баллы по программе лояльности «Урожай».

Кредитная карта «Амурский тигр» удовлетворит финансовые и душевные потребности защитников природы. Оплата покупок этой кредитной картой помогает защитить и сохранить амурских тигров, уникальный вид которых находится на грани исчезновения. С каждой операции оплаты Россельхозбанк перечислит часть своих доходов в Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

Кредитная карта «Panasonic» станет отличным продуктом для фанатов качественной бытовой техники. Баллами, накопившимися за совершение покупок, можно оплатить до 50% стоимости товара в официальном интернет-магазине Panasonic.

В путешествие - налегке

Новогодние каникулы - это отдельная поэма в душе каждого работающего россиянина. Новогодних выходных мы ждем ничуть не меньше, чем веселого праздничного застолья. Новогодние каникулы - это передышка перед новыми трудовыми буднями, поэтому все больше людей выбирают путешествия как способ перезагрузиться. Сегодня отправляться в путь с наличными стало практически моветоном - это не только не практично, но и опасно. Кроме того, вполне вероятно, что в заморском путешествии возникнет соблазн потратить на удовольствия чуть больше, чем планировалось. В этой ситуации вас всегда выручит «Путевая кредитная карта» Россельхозбанка. «Путевая карта» - продукт для путешественников на базе программы лояльности «Урожай». Баллы, начисленные за совершение покупок «Путевой картой», можно потратить на товары и услуги из широкомасштабного каталога вознаграждений, в том числе авиа- и ж/д билеты на все направления, бронирование отелей и многое другое. Кроме этого, по «Путевой кредитной карте» предусмотрено повышенное начисление бонусных баллов за операции, связанные с путешествиями.

Не только под Новый год

Новогодние акции и предложения - только один из примеров лояльности Россельхозбанка к своим клиентам. В течение всего года кроме стандартных банковских продуктов РСХБ формирует зачастую уникальные предложения для бизнеса, жителей сельской местности, пенсионеров и т.д. Хотите особого отношения? Обратитесь в Россельхозбанк!