Современная Золушка

История про Золушку известна во всем мире. Счастье простой и доброй девушки, покорившей сердце принца, волнует сердца юных дев и их родителей. Ведь каждый хочет лучшей доли своему чаду. Даже злая мачеха из сказки…

Кандидат медицинских наук, известный клинический психолог и специалист по семейной терапии Люция Сулейманова детально разобрала и сюжет, и персонажей известной сказки. И убедительно доказала, что любимый персонаж не всегда лучшая модель для подражания. И не всегда злая мачеха - такой уж отрицательный элемент. И каждый из нас на разных этапах жизни должен побывать в разных ролях. Почему и зачем? Об этом Люцию Сулейманову расспросил наш корреспондент.

- Люция, с психологической точки зрения девушка, чувствующая себя Золушкой, способна однажды попасть во дворец?

- Золушка - это девушка, которая ищет любви. Она не думает о статусе избранника и уж тем более не мечтает жить во дворце. Ее история начинается с любви, и она вся - про любовь. Если современная девушка мечтает правдами и неправдами прорваться «во дворец» на Рублёвке, это уже не Золушка. Скорее, это мачехина дочка. Золушке нужна любовь - это единственное, что ее окрыляет и придает ей силы. В своих работах я не устаю повторять, что именно состояние окрыленности, одухотворенности, влюбленности дает нам энергию, которая может вывести на новый уровень, а в случае с Золушкой - в новый статус. Но это уже как «бонус» - приезжая на бал, она не ставит себе задачу «закадрить» принца и остаться во дворце.

- Но у многих современных девушек есть четкая задача: найти статусного жениха… Это уже не из области «Золушкиных задач»?

- Такие установки идут из семьи. Мачеха своим дочкам советовала то же самое: обольстить не кого-нибудь, а самого принца! Ей самой всего и всегда мало, к этому она приучает и своих дочерей. Кстати, образ мачехи - не самый приятный в сказке. Но в жизни у нас много подобных знакомых, и, как правило, мы находим их рассудительными и практичными.

- А чего хочет Золушка?

- Любить и быть любимой. Других желаний, а тем более амбиций у нее нет. И это проблема! Потому что принца кто-то должен аккуратно, грамотно вести. Золушка этого не делает. Она дает много любви, тепла, что очень нужно принцу, ведь он тоже вырос без матери. У него плохая связь с родителями, поэтому так мало собственной энергии. Но Золушка так и остается исполнителем, она не может быть ведущей в этой паре. На этом этапе она должна менять свою роль. И это самая большая проблема для большинства: понять, когда пора меняться.

- Что должна понять современная Золушка?

- Что правильная девочка из хорошей семьи, в которой много доброты и любви, однажды надоест принцу. У нее очень много навыков - она и поет, и танцует, и хорошо готовит, и даже машину водит и катается на горных лыжах. Но ни одно из своих качеств она не развивает, не выводит на первое место. Потому что она по-прежнему считает, что главное - это любовь.

- Разве это не так?

- На первоначальном этапе - безусловно. А чуть позже она должна стать принцессой, которой принц, будущий король, кстати, будет гордиться перед высшим обществом. Иначе ему прискучит вся эта история, увы… Сначала он начнет ее стесняться, потом изменять, затем Золушка и принц разведутся…

- Так, может, Золушке вообще не нужен этот принц? Можно же во дворец попасть и другим способом.

- Там, где начинается история про карьеру, статус и обогащение, заканчивается история Золушки и начинается история мачехиных дочек. Это еще и папины дочки, которые делают активные карьерные шаги, и это очень полезные персонажи. Вот им, кстати, и в голову не придет пойти по пути Золушки. Мачехе еще проще попасть во дворец в качестве премьер-министра, у нее для этого есть все качества, она решительная, ничего не боится, знает, как выйти из любого кризиса… Но Золушка может попасть туда только через бал, где она должна быть в красивом платье и хрустальных башмачках. Если современная Золушка начнет строить карьеру, и очень успешно, встретив принца или, допустим, молодого топ-менеджера, она тут же начнет «залипать» на нем и только на нем. И окажется в привычном для нее сценарии, в финале которого она станет принцу неинтересной… Надо заметить, что в сказках, проверенных временем, нет хороших или плохих героев. Каждый из них - архетип. Например, знаете, кто у нас типичный принц?

- Кто?

- Гамлет. Финал его возлюбленной Офелии мы все знаем…

- Перспектива не самая радостная…

- Именно поэтому у многих не принц как таковой, а его дворец становится объектом желания. А что такое дворец? Это символ богатства и благополучия. А женщины - на биологическом уровне - всегда ищут такую среду, которая обеспечит безопасность их потомству, даст все необходимое детям. Мы желаем своему потомству качественной жизни. Ну, а деньги приносят беззаботность и удовольствия. Многие девушки сейчас спешат именно за этим. Как правило, это мачехины дочки. Хотя они могут искусно до поры до времени притворяться Золушками - но это отдельная тема…

- Стремиться к качественной жизни - это плохо?

- Нет, в этом гедонизме нет ничего плохого - если у человека при этом есть какая-то миссия. Легкость, радость бытия, умение создавать праздники - это важное качество и навык. И девушки, которые это умеют делать, сейчас очень востребованы у принцев, которым не нужно выживать. Но это тяжелый труд - всегда быть девушкой-праздником. Для Золушки это вообще непосильная задача, потому что в таких отношениях нет душевной близости, тепла. Только праздник и веселье - мы часто видим такие пары в глянцевых журналах. Как правило, они недолговечны - если кто-то из этой пары не меняет роль, не поднимается на следующий уровень…

- Выходит, что Золушка - это и правда не самый перспективный персонаж, вряд ли она чего-то значимого добьется в жизни…

- Она не хуже и не лучше других. Но любое «застревание» в роли приносит в жизнь застывший стереотип поведения. А нужно выбирать осознанную естественную поведенческую комбинаторику. То есть роль должна быть естественной, привычной, но она легко должна меняться. Если достичь этой цели - можно по жизни идти легко и радостно.

- То есть нужно научиться быть уместной в любой ситуации?

- Да: и на балу, и возле печки.

- Каждый персонаж ищет любви и счастья?

- Каждая Золушка хочет любви. И у нее любовь обязательно получится, если она своевременно будет менять роли. Мачехина дочка любви не хочет - ей надо, чтобы ее любили. А фея хочет, чтобы ей были благодарны, и очень обижается, если ей кланяются не так усердно. У феи, кстати, тоже проблем хватает. Ведь у нее, как и у Золушки, нет собственных целей. Она тоже работает на других, а не на себя, как Золушка в свои не самые простые годы… Но если у феи появляется собственная цель - она становится счастливой. И Золушка тоже.

- Сказочная любовь в жизни случается, на ваш взгляд?

- Конечно! Это взаимная любовь уверенных в себе людей, у которых правильно работают гормоны, которые имеют общие цели и задачи. Вот и вся «формула» и сказочной, и земной счастливой любви!

Лариса Зелинская