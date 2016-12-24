Юбилей энергосистемы

В 2018 году мордовская энергетическая система и «Мордовэнерго» отмечают 60-летие со дня образования. За этот период предприятие прошло через трудности становления и развития и сегодня является ключевым субъектом энергетики региона. За 60-летнюю историю предприятие добилось значительных результатов в техническом перевооружении, внедрении в производство самых передовых технологий, повышении качества и надежности обслуживания потребителей. «Мордовэнерго» стало прекрасной кузницей высококлассных кадров для многих предприятий энергетики и базовой основой для руководителей самого высокого ранга.

Один из тех, на чью долю пришлось активное развитие предприятия, - Борис Алексеевич Сысуев. Он руководил «Мордовэнерго» с 1970 по 1982 год. Для него День энергетика второй по значимости праздник после Дня Победы. Он ушел от нас 1 декабря этого года, совсем немного не дожив до своего любимого праздника…

Борис Сысуев пришел устраиваться учеником газоэлектросварщика на ТЭЦ имени Тельмана осенью 1941 года. Мужиков к тому времени в Саранске осталось мало, так что приняли без разговоров. Уже через год он стал одним из лучших специалистов и в 15 лет получил пятый разряд.

Три года он трудился на ТЭЦ, оттачивая свое мастерство, и наравне со взрослыми делал все возможное, чтобы предприятие, несмотря на тяжелые военные годы, не останавливалось ни на минуту. Много чего еще произошло за следующие полвека: Великая Отечественная война, тяжелое ранение, госпитали, возвращение на малую Родину. Далее были командировка в Албанию, заочная учеба в университете, отклоненное предложение работать в обкоме партии и все ступеньки служебной лестницы в «Электросети» и «Мордовэнерго», где Борис Алексеевич Сысуев работал на руководящих должностях почти тридцать лет. Практически вся нынешняя энергосеть Мордовии создана под его непосредственным руководством и продолжает работать без сбоев.

Из воспоминаний Б.А. Сысуева

«В январе 1970 года меня назначили управляющим РЭУ «Мордовэнерго». Я не ощутил больших трудностей в новой должности, так как хорошо знал сетевое хозяйство и оборудование электростанций. Более того, с момента объединения всех магистральных линий электропередачи в составе предприятия Саранских электрических сетей, куда я был назначен в 1964 году директором, основные вопросы системного характера по эксплуатации, ремонту и строительству уже находились в ведении и на балансовой принадлежности этого предприятия.

Приняв этот ответственный пост, я без промедления взялся за активную работу, опираясь на все полезные советы и здравый смысл. Испытывая определенную страсть к строительной индустрии и понимая, что без строительства и реконструкции невозможно резко наращивать производство, я в первую очередь сосредоточился на этих приоритетах».

Электрификация сельского хозяйства республики всегда была под особым контролем. Мордовия не имела высокоразвитой промышленности, зато успешно развивалась как сельскохозяйственная республика. Хотя эти две сферы неправильно отделять друг от друга, ведь вместе с промышленностью развивается и сельское хозяйство. Когда в министерстве сельского хозяйства была создана строительно-монтажная организация «Сельэнерго», развитие электрификации сельского хозяйства стало набирать большие обороты. Продолжилось это и при непосредственном участии Б.А. Сысуева.

В годы его руководства активно велось не только строительство линий электропередач. Особое значение придавали строительству производственных баз в сетевых предприятиях и районах электрических сетей. Все коллективы предприятий, и в первую очередь руководители, правильно поняли настрой руководства энергосистемы и активно взялись за это неотложное дело. Иногда даже за счет снижения внимания к чисто эксплуатационным вопросам, рассчитывая на то, что это окупится потом. «В этот период, - вспоминает Б.А. Сысуев, - на мой взгляд, зародилась некоторая ревность со стороны персонала электростанций. Меня нередко упрекали в излишнем покровительстве сетевым коллективам, как бывшего сетевика. Однако это не выходило за рамки нормальных отношений. Хорошо зная особенности и сложности в работе сетевых предприятий и электростанций, я всегда старался принимать компромиссные решения. Имея почти абсолютную поддержку своих соратников, пытался никогда не допускать необдуманных действий. Что же касается вопросов, кто важней и кому трудней - коллективу электростанции или предприятию электрических тепловых сетей, то эта дискуссия вечная. Просто надо хорошо знать особенности любого предприятия, уметь выслушивать толковые советы и возражения и потом принимать необходимые решения».

Такой дипломатически грамотный стиль руководства предприятием всегда давал положительные результаты во всех направлениях деятельности «Мордовэнерго». Это не могли не оценить и на самом высоком уровне. Борис Алексеевич Сысуев - единственный в Мордовии, кто получил звание «Заслуженный энергетик РСФСР». Это не считая других орденов - Трудового Красного знамени, Дружбы народов, орденов «Знак Почета» и Красной Звезды. Его опыт, мудрость, высокий профессионализм и трепетное отношение к любимой профессии и сегодня служат достойным примером для нынешних руководителей энергетических компаний республики и нового поколения молодых энергетиков. А производственный потенциал, заложенный в годы его работы в энергетике, стал прочной основой для надежной работы современной республиканской энергетической системы.