Злостных неплательщиков выселяют из квартир

В Саранске продолжается работа с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги.

- В Ленинском районе с начала года в суд подано 1053 иска на общую сумму более 22 миллионов рублей, - рассказывает глава Ленинского района Александр Юткин. - Заключено 48 договоров на реструктуризацию задолженности. От электроэнергии за 2018 год была отключена 131 квартира, в 28 из них сразу оплатили задолженность. Подано два иска на выселение по адресам: ул. Ботевградская, д. 29 и ул. Советская, д. 65.

Продолжается активная работа с судебными приставами в отношении неплательщиков, однако она, к сожалению, не столь продуктивна. Что касается отработки долгов за ЖКУ, то их изъявили желание отработать три человека, однако лишь один продолжает работать до сегодняшнего дня, остальные, не погасив задолженность полностью, уволились.

- В Пролетарском районе города в суд подано 2030 исков на общую сумму более 56 миллионов рублей, - продолжает тему руководитель этой муниципальной территории Александр Кузьмин. - Вынесено 1700 решений на общую сумму более 38 млн рублей, из них оплачено более 8 млн рублей. Заключено 94 договора о реструктуризации задолженности на общую сумму более 5 млн рублей. 64 квартиры отключены от электроэнергии. На выселение было подано два иска. Оба удовлетворены судом. Но жители одной из квартир дома № 32 по улице Веселовского полностью оплатили задолженность, и тогда суд пошел им навстречу. Нанимателя одной из квартир в доме

№ 16 по улице Воинова по судебному решению будут выселять в менее комфортабельное жилье. Мужчине 32 года, он ведет асоциальный образ жизни, работать не хочет. В обоих случаях квартиры муниципальные.

- Нами в суд подан 2181 иск на общую сумму более 81 млн рублей, - говорит глава Октябрьского района Сергей Мальченков. - Взыскано судебными приставами более 33 млн рублей. Только за ноябрь было подано 494 заявления более чем на 17 млн рублей. Приставами было взыскано за прошлый месяц 7 млн 661 тысяча рублей. От электроэнергии отключено 175 квартир, после чего было оплачено 3 млн рублей. Заключено 105 договоров на реструктуризацию задолженности.

Мэр Саранска Петр Тултаев, выслушав доклады, поинтересовался конкретными данными - какой самой большой долг по квартплате и кем являются должники по социальному статусу.

- Самый большой долг накопили наниматели квартир в рабочем поселке Ялга и на улице Т. Бибиной, - говорит Сергей Мальченков. - Так, у жителя Ялги задолженность составила 397 тысяч рублей. В итоге по судебному решению он был выселен в общежитие. У нанимателя одной из квартир дома № 4 по улице Т. Бибиной задолженность составила 538 тысяч рублей! Его также выселили в менее комфортабельное жилье.

- Работать нужно конкретно в каждой ситуации, - напомнил подчиненным Петр Тултаев. - Бывают случаи, что человек попал в трудную жизненную ситуацию. Таким людям, конечно же, нужно помогать. Но если кто-то ведет асоциальный образ жизни, работать не хочет и накапливает огромный долг за жилищно-коммунальные услуги - тогда вопрос нужно решать через суд. И еще один нюанс: почему-то люди думают, если квартира муниципальная, то ЖКУ должен оплачивать город. Это просто удивительно! Нет разницы - в собственности квартира или муниципальная - за потребленные коммунальные услуги должны платить жильцы!



