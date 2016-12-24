«Утро должно начинаться с уборки дворов!»

Зима в России всегда приходит неожиданно, даже если на календаре середина декабря. Неудивительно, что совещание в горадминистрации в этот раз началось с обсуждения уборки городских улиц и работы общественного транспорта.

- Нареканий на работу общественного транспорта на 8 утра понедельника не поступало, - доложил начальник Транспортного управления Игорь Белорунов. - Однако на момент выхода автобусов и троллейбусов были почищены не все заездные карманы на улице Косарева, были вопросы по качеству уборки дорожного полотна на Северном обходе Саранска. Но эти недочеты были оперативно исправлены.

- У нас на уборку дорог от снега вышло 9 единиц техники управляющих компаний, - отчитался глава Октябрьского района Сергей Мальченков. - Что касается автомагистралей, то здесь возникла небольшая проблема. После того как дороги убирали от снега, нужно было сразу посыпать, а коммунальщики не успевали это делать. Но потом ситуация нормализовалась.

- На Светотехстрое на уборку магистральных улиц вышло 10 единиц техники, - говорит глава Пролетарского района Александр Кузьмин. - Дороги в удовлетворительном состоянии, по дворам дела обстоят хуже. В уборке дворов задействовано 4 единицы техники от управляющих компаний. Дворники работают с раннего утра, но снег наметает быстро.

Неудовлетворительную оценку уборке дворовых территорий дал и руководитель Ленинского района Александр Юткин.

- С 6 утра объезжаю район, чтобы проверить уборку дорог и тротуаров, - говорит Александр Юткин. - Цель - чтобы к 7 часам утра выходы и тротуары были расчищены - отдельными управляющими компаниями не выполняется. На наши ранние звонки чаще всего не отвечают. Получается, что руководителей некоторых управляющих компаний будит не непогода, а главы районов.

- Здесь приукрашивать не нужно, - заметил мэр Саранска Петр Тултаев. - Люди все видят. Говорите так, как есть. Собирайтесь с управляющими компаниями и объясняйте, для чего нужно убирать территории вовремя, если они не понимают. Утро должно начинаться с уборки дворов!

- Всего на уборке города с утра было задействовано 113 единиц техники, - доложил руководитель Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Игорь Бутяйкин. - Есть вопросы по уборке отдельных участков: где-то убрали, но не успели посыпать, а где-то не расчистили. В данный момент все предприятия, задействованные в уборке, работают в усиленном режиме.

- К зиме надо быть готовыми! - заявил Глава Саранска Петр Тултаев. - Снег может пойти в любое время. Главное, чтобы люди были готовы к работе!