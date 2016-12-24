«Утро должно начинаться с уборки дворов!»

«Из-за Косолаповых мой муж получил в 2014 году инфаркт»
В Ленинском суде Саранска идет рассмотрение громкого дела в отношении 29-летней Алены Косолаповой, которая обвиняется в мошенничестве в особо...
В Ленинском суде Саранска идет рассмотрение громкого дела в отношении 29-летней Алены Косолаповой, которая обвиняется в мошенничестве в особо...
Заканчивается последняя рабочая неделя 2018 года. Новый год наступает с боем кремлёвских курантов в полночь 31 декабря, и встретить его надо в...
В воскресенье в Саранске в зале РДК состоялся гала-концерт XXII Республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». Это...
В Октябрьском суде вынесен приговор бывшему сотруднику дежурной части отдела полиции УМВД по Саранску 38-летнему Александру Гудкову. Он...
«ВC» по традиции вспомнил самые яркие и запоминающиеся события уходящего года
Жерар Депардье променял Саранск на Новосибирск
Подполковник ФСБ в отставке - о работе в Германии и действиях современных спецслужб
Узбекский Отелло погубил беременную жену и пытался свести счеты с жизнью. Теперь ему грозит пожизненное заключение
Верховный суд Мордовии отменил приговор 43-летнему директору предприятия «Стерх» Павлу Калашникову. В августе этого года Рузаевский...
Мы все привыкли мыслить стереотипами: женщина должна быть слабой, мужчины не плачут, блондинки - глупые, итальянцы едят только пасту и пиццу…...