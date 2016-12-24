«Подводный мир» снова в Саранске

С 8 по 13 декабря в Мордовии проходит XIII Международный детский фестиваль «Подводный мир». Подробнее об особенностях его проведения в этом году журналистам местных СМИ рассказали на пресс-конференции организаторы и гости фестиваля.

Главная особенность этого года - совместно с фестивалем «Подводный мир» в Саранске проходит Фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир», участниками которого в этом году стали более 60 фотографов из 8 стран. До этого «Дикий подводный мир» проводился четыре раза в Государственном Дарвиновском музее Москвы. Специально на фестиваль в Саранск прибыли подводные фотографы из Москвы - член Союза фотографов дикой природы Михаил Кутузов и участница выставки «Дикий подводный мир» Оксана Голубева. Торжественное открытие фестивалей состоялось 11 декабря в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее им. И.Д. Воронина.

Еще одна особенность фестиваля - в этом году он проходит зимой. Это связано с тем, что летом столица Мордовии принимала матчи чемпионата мира по футболу. К сожалению, легендарный подводник из Франции, основатель и организатор Всемирного фестиваля подводного изображения Даниэль Мерсье на этот раз не смог приехать в Саранск. Однако он прислал видеообращение.

Фестиваль «Подводный мир» традиционно включает в себя творческие конкурсы и спортивные состязания. Что касается творческой составляющей, то здесь акцент был сделан не на количестве работ, а на их качестве. В этом году на конкурс подводного изображения было прислано более двух тысяч работ. Участниками конкурса могут стать дети до 17 лет включительно. На этот раз самому юному художнику всего 4 года!

За 13 лет международный детский фестиваль, проходящий в Мордовии, объединил свыше 49 тысяч юных подводников и художников из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Италии, Казахстана, Молдавии, Польши, Узбекистана, Франции и всей России. Председатель жюри творческих конкурсов международного детского фестиваля «Подводный мир» Лидия Булычева отметила, что есть и постоянные участники - например, ребята из Башкортостана. Ежегодно в конкурсе участвуют учащиеся школы при госпитале для тяжелобольных детей из польского города Познань.

Все 13 лет организатором становится Детская общественная организация «Дельфин», занимающаяся спортивным и творческим воспитанием детей и подростков в Мордовии.

Выставка изобразительного творчества «Подводный мир глазами детей» постоянно путешествует по миру. Она участвовала во Всемирном фестивале подводного изображения во Франции. Несколько раз принимала участие в Международном фестивале «АКВА-фильм» в Санкт-Петербурге и «Золотом дельфине» в Москве. Второй раз в Сокольниках прошла выставка «Moscow Dive Show». «Многие из посетителей выставки, глядя на представленные работы, заявляли о том, что они спокойны за наше будущее, - подчеркнул один из основателей акватлона Сергей Жигалов. - Поверьте, такие слова дорогого стоят! Они оправдывают все затраченные усилия».

В программе фестиваля «Подводный мир - 2018», помимо творческих конкурсов, заявлены соревнования по разным видам подводного спорта: плаванию в ластах и дайвингу, акватлону во Дворце водных видов спорта. В соревнованиях принимают участие команды из Москвы, Московской, Нижегородской, Тульской, Ярославской областей, Татарстана и Мордовии.

Также в рамках фестиваля 13 декабря пройдет культурно-спортивное мероприятие в бассейне «Студенческий» - специально для воспитанников из социального приюта «Надежда», Ялгинского детского дома и Школы-интерната для слабослышащих детей. В программе - показательные выступления спортсменов-подводников и обучение погружению с аквалангами всех желающих.