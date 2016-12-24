В Саранске организовано 23 катка и 18 лыжных баз

«Сильная Россия никому на Западе не нужна и сейчас»
Подполковник ФСБ в отставке - о работе в Германии и действиях современных спецслужб
Подполковник ФСБ в отставке - о работе в Германии и действиях современных спецслужб
Дерзкий расстрел в центре Саранска, случившийся 4 декабря, заставил горожан вспомнить лихие времена криминальных войн, когда выстрелы на улицах...
В Ленинском суде Саранска идет рассмотрение громкого дела в отношении 29-летней Алены Косолаповой, которая обвиняется в мошенничестве в особо...
Заканчивается последняя рабочая неделя 2018 года. Новый год наступает с боем кремлёвских курантов в полночь 31 декабря, и встретить его надо в...
Представители власти и бизнеса обсудили вопросы реализации в Мордовии национальных проектов
Красивые автомобильные номера можно будет купить на специализированных площадках в интернете
Утром в обычную декабрьскую пятницу в коридорах «Мордовской республиканской станции переливания крови» было довольно оживленно. Среди...
В Саранске продолжается работа с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги.
Чемпионат России по фигурному катанию должен был стать ареной звездного противостояния - Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Но на подиум в...
Мы все привыкли мыслить стереотипами: женщина должна быть слабой, мужчины не плачут, блондинки - глупые, итальянцы едят только пасту и пиццу…...