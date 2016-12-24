В Саранске организовано 23 катка и 18 лыжных баз

Зима с ее снегопадами и легкими зимними морозами уже полностью вступила в свои права. А значит, наступило время для настоящих зимних забав и отдыха на свежем воздухе. Как нельзя лучше для этого подойдет катание на коньках и лыжах. Ежегодно в Саранске проводится серьезная подготовительная работа в этом направлении: устанавливаются хоккейные коробки, заливаются катки, прокладываются лыжни, закупается необходимый спортивный инвентарь.

Как сообщил начальник Управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Департамента по социальной политике Администрации Саранска Роман Дубровин, в этом сезоне в Саранске будет организовано 23 катка для массового катания на коньках и 18 лыжных баз.

Для любителей конькобежного спорта и фигурного катания подготовлены такие полюбившиеся всем площадки, как катки на стадионе «Саранск», площади Тысячелетия, на водоеме парка им. А.С. Пушкина, центральные катки на главных площадях Пролетарского и Октябрьского районов, на ТЭЦ-2, а также корт на стадионе педагогического института им. М.Е. Евсевьева. В 13 общеобразовательных учреждениях и одной спортивной школе «ДЮСШ № 1» залиты катки и хоккейные корты.

Как отметил Роман Дубровин, в текущем году закуплен инвентарь для пунктов проката коньков. Приобретено 252 пары коньков, по 30 пар из которых распределено на катки парка им. А.С. Пушкина, Пролетарского и Октябрьского районов, а также корт на площади Тысячелетия. Остальные переданы на стадион «Саранск».

Из 18 действующих в текущем сезоне лыжных баз муниципальные пункты проката лыжного инвентаря организованы в парках культуры и отдыха Пролетарского и Ленинского районов, в Экопарке на ул. Моховой, а также в районе «Огней Саранска» на Химмаше.

«Уверен, что катание на коньках и лыжах придется по душе и взрослым, и детям, это прекрасный отдых всей семьей, - подчеркнул Роман Дубровин. - На всех пунктах проката коньков и лыж, кроме удовольствия занятия спортом и приобщения к зимней природе, можно будет согреться горячим чаем и насладиться выпечкой. Приглашаем всех жителей и гостей столицы Мордовии создать себе прекрасное настроение, позаботиться о своем здоровье и посетить катки и лыжни города!».