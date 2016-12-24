Петр Тултаев: «Хотим, как максимум, быть вам полезными, как минимум - не мешать работать»

Глава Саранска провел круглый стол для предпринимателей

Во вторник 4 декабря Глава городского округа Саранск Петр Тултаев провел круглый стол с участием представителей малого и среднего предпринимательства столицы Мордовии. Формат встречи предполагал не только ознакомительные доклады со стороны сотрудников Администрации города по направлениям, в которых есть тесное взаимодействие городских органов власти и бизнес-структур, но и открытый разговор «глаза в глаза». Каждый участник круглого стола мог задать вопрос не только руководителям структурных подразделений Администрации города, присутствовавшим на встрече, но и Петру Тултаеву.

В своем вступительном слове мэр Саранска подчеркнул важность таких встреч в регулярном формате, а также максимальную открытость муниципальной власти в работе с предпринимательским сообществом.

«Главным результатом встречи должна быть польза: для вас - в развитии вашего бизнеса, для нас - в процветании нашего города и региона в целом, - отметил Петр Тултаев. - Если есть проблемы, вы смело можете их обозначить. Мы постараемся дать ответ сразу, предложить решение или проработаем совместно и в обозначенные сроки найдем выход. К сожалению, не всегда мы приходим к пониманию. Причиной тому может быть не только человеческий фактор, но и действующее законодательство. В целом же стараюсь помочь вопреки всему и вся. Мы хотим, как максимум, быть вам полезными, как минимум - не мешать работать. Поэтому рад буду услышать от вас пожелания, предложения и стратегические планы развития и вашего бизнеса, и города».

Основным и самым актуальным для предпринимателей стал вопрос, касающийся согласования вывесок и получения разрешения на размещение рекламных конструкций в городе. Начальник отдела городского дизайна и рекламы КУ «Градостроительство» Раиля Ямлиханова рассказала, каковы принципы размещения рекламы в городе сейчас, о том, что в настоящее время ведется разработка новой концепции размещения рекламы, более доступной и, насколько это возможно, упрощенной.

Предпринимателей интересовали не только формат используемой рекламы, но и способы ее согласования. Петр Тултаев отметил, что очень часто владельцы магазинов или точек оказания услуг не гнушаются вывесками, написанными «чуть ли не от руки». Далее затронули тему временных вывесок. От участников встречи прозвучало предложение сократить сроки получения разрешения на установку краткосрочной рекламы: временных объявлений об акциях, ценах, продаже или сдаче в аренду помещений.

«Мы должны проработать это направление и включить его в новую концепцию. К подобным пожеланиям мы должны прислушиваться, такой формат рекламы принесет пользу предпринимателям. Но при этом даже временная реклама должна быть аккуратной и эстетичной», - подчеркнул Петр Тултаев, давая соответствующее поручение директору Департамента перспективного развития Администрации Антону Толкунову.

Собравшиеся затронули процедуру установки в городе рекламных конструкций. Несколько раз от представителей бизнеса прозвучало, что стоимость размещения завышается за счет того, что много организаций из других городов вступает в борьбу за их приобретение. И привели в пример опыт Пензы, где эта процедура более доступна для местных предпринимателей. Петр Тултаев поручил изучить ситуацию в соседнем городе, но подчеркнул, что все действия в этой сфере производятся исключительно в соответствии с антимонопольным законодательством и строго курируются Антимонопольной службой.

В завершение рекламной тематики мэр Саранска подчеркнул, что сотрудникам Администрации, задействованным в решении этого вопроса, необходимо максимально сокращать сроки рассмотрения обращений предпринимателей. «Наш город не такой большой, поэтому в случае спорных вопросов нужно выехать на место и посмотреть все своими глазами. К тому же в обновленной концепции рекламы должны быть четко прописаны требования к рекламным конструкциям и вывескам в зависимости от местоположения объекта и его назначения: материал, размер, формат выполнения, чтобы, выполняя дизайнерский проект, предприниматель знал, что можно, а что нельзя делать», - сказал Петр Тултаев.

Заведующий отделом градостроительства Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Алексей Арсентьев рассказал о порядке предоставления земельных участков для коммерческих целей, Председатель Комитета земельных отношений Администрации Александр Тюрин - о начислении арендных платежей и взыскании неосновательного обогащения за земельные участки.

От предпринимателей прозвучал вопрос, касающийся сноса частного сектора. Глава Саранска пояснил, что это довольно проблемная тема, в связи с тем что владельцы жилья в частном секторе выдвигают порой слишком завышенные требования за выкуп своего жилья, причем даже для потенциального застройщика. Он также поделился опытом в этом вопросе города Ульяновска, где недавно побывал с рабочим визитом. Кроме того, предприниматели интересовались процедурой взятия в аренду муниципальных нежилых помещений, возможностью размещения в Саранске некапитальных торговых павильонов. Пояснения были даны и по поводу завышенной кадастровой стоимости земельных участков, которую предприниматель может оспорить, обратившись в специализированную комиссию, работающую при Росреестре по РМ.

В завершение встречи Петр Тултаев поблагодарил участников круглого стола за диалог: «Может быть, не все сразу получается решить, но мы стараемся в рамках действующего законодательства. Далеко не все люди во власти подлецы и живодеры. Мы не кровожадные, но в городе должен быть порядок. Правила для всех должны быть едины! Мы готовы помогать всем, кто ведет свою деятельность и к нам относится честно и порядочно. Всегда открыты для общения и взаимодействия с бизнес-сообществом нашего города».

В ответ предприниматели подарили Петру Тултаеву пирог в виде герба Саранска, поблагодарив за конструктивную беседу и сотрудничество.