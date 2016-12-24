В Саранске будут судить мужчину за убийство беременной супруги

«Сильная Россия никому на Западе не нужна и сейчас»
Подполковник ФСБ в отставке - о работе в Германии и действиях современных спецслужб
Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении проживавшего в Саранске 25-летнего гражданина Узбекистана. Его обвиняют в убийстве беременной жены.
Как было установлено в ходе следствия, 20 февраля этого года обвиняемый задушил свою 26-летнюю супругу. Молодая женщина находилась на 30 неделе беременности. После этого он предпринял попытку самоубийства, но прекратил свои действия и через окно, спустившись со второго этажа по газовой трубе, скрылся с места преступления. Спустя непродолжительное время он пришел в правоохранительные органы и сообщил о совершенном убийстве. После задержания и в ходе последующих допросов обвиняемый пояснил, что преступление совершил из-за того, родственники его супруги были против их совместного проживания и настаивали на разводе.
Как подчеркивают в СКР, в ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал полностью. Кроме того, его причастность подтверждается показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.
Подполковник ФСБ в отставке - о работе в Германии и действиях современных спецслужб
Дерзкий расстрел в центре Саранска, случившийся 4 декабря, заставил горожан вспомнить лихие времена криминальных войн, когда выстрелы на улицах...
В Саранске полицейские ликвидировали бордель для гастарбайтеров, работавший по бросовым расценкам
«ВC» по традиции вспомнил самые яркие и запоминающиеся события уходящего года
Заканчивается последняя рабочая неделя 2018 года. Новый год наступает с боем кремлёвских курантов в полночь 31 декабря, и встретить его надо в...
На совещании в горадминистрации начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил, что частные предприятия общественного транспорта...
Жерар Депардье променял Саранск на Новосибирск
Столица Мордовии вступает в следующий год с бюджетом в 5 миллиардов рублей
Узбекский Отелло погубил беременную жену и пытался свести счеты с жизнью. Теперь ему грозит пожизненное заключение
Утром в обычную декабрьскую пятницу в коридорах «Мордовской республиканской станции переливания крови» было довольно оживленно. Среди...