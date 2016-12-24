В Саранске будут судить мужчину за убийство беременной супруги

Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении проживавшего в Саранске 25-летнего гражданина Узбекистана. Его обвиняют в убийстве беременной жены.

Как было установлено в ходе следствия, 20 февраля этого года обвиняемый задушил свою 26-летнюю супругу. Молодая женщина находилась на 30 неделе беременности. После этого он предпринял попытку самоубийства, но прекратил свои действия и через окно, спустившись со второго этажа по газовой трубе, скрылся с места преступления. Спустя непродолжительное время он пришел в правоохранительные органы и сообщил о совершенном убийстве. После задержания и в ходе последующих допросов обвиняемый пояснил, что преступление совершил из-за того, родственники его супруги были против их совместного проживания и настаивали на разводе.

Как подчеркивают в СКР, в ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал полностью. Кроме того, его причастность подтверждается показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.