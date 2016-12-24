Онкологическая заболеваемость в Мордовии ежегодно увеличивается на 1,5-2%

При этом стоимость лечения одного онкопациента может доходить до 400 тысяч рублей в месяц

На минувшей неделе комиссия Общественной палаты Мордовии рассматривала ситуацию с лечением онкологических заболеваний в нашей республике. Основным докладчиком на заседании стал главный внештатный специалист-онколог Минздрава РМ, главный врач Республиканского онкологического диспансера Геннадий Мельцаев.

«Проблема борьбы с онкологическими заболеваниями перестала быть чисто медицинской, став общественной и общенародной, - говорит Геннадий Мельцаев. - Не случайно Президент России предложил сформировать Национальную программу по борьбе с онкологией. Но важно понять: диагноз онкология - еще не приговор. В нашей стране и в Мордовии выработана стратегия борьбы с раком: в ее основе - ранняя диагностика заболевания и обеспечение доступности профессиональной врачебной помощи. В республике выстроена стройная система оказания помощи онкобольным. На базе Республиканского онкодиспансера (который ежегодно принимает до 70 тысяч пациентов) работает поликлиника, в районах Мордовии открыты кабинеты онкологов. Врачи диспансера проходят обучение за рубежом и в лучших медицинских центрах России. В будущем в нашей республике появятся межрайонные онкологические центры».

«Онкологическая заболеваемость в Республике Мордовия, как и во всем мире, ежегодно увеличивается на 1,5-2%, - продолжает Геннадий Мельцаев. - Для сравнения: в 2006 году в республике было зарегистрировано 3100 случаев злокачественных новообразований (365,0 на 100 тысяч населения), а в 2017 году - 3925 случаев (486,5 на 100 тысяч населения). Рост заболеваемости за этот период составил 33,3%. При этом показатель онкологической заболеваемости по Российской Федерации в целом - 420,3 на 100 тысяч населения, в Приволжском федеральном округе - 434,8 на 100 тысяч населения.

Существенный рост заболеваемости в республике объясняется правильной организацией работы в медицинских организациях по раннему выявлению онкологических заболеваний и проводимой работой по всеобщей диспансеризации населения Мордовии, а также, как и в странах Запада, - за счет увеличения продолжительности жизни».

Основными локализациями в общей структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Мордовии являются рак легких до 80% у мужчин (в 95% случаев у курильщиков), у женщин наиболее часто встречаемой локализацией является рак молочной железы, на третьем месте по распространенности среди онкозаболеваний - опухоли желудочно-кишечного тракта. При этом по смертности от онкологических заболеваний Мордовия занимает в Приволжье низкую 12-13-ю позицию.

«В настоящее время онкологические больные обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами для получения специальной терапии (химиотерапии), - уверяет Геннадий Мельцаев. - Стоимость лечения одного пациента в месяц может доходить до 400 тыс. рублей. Лекарственное обеспечение дорогостоящими препаратами осуществляется за счет местного или федерального бюджета. Ежегодно выписывается рецептов по федеральному бюджету на сумму свыше 180 млн рублей, по региональному бюджету на сумму свыше 80 млн рублей».

В ближайшие несколько лет в республике планируются открытие и оснащение 4 центров амбулаторной онкологической помощи с койками дневного пребывания на базе медицинских организаций. Кроме того, предусматриваются дооснащение и переоснащение медицинским оборудованием на сотни миллионов рублей онкологического диспансера для лечения методами лучевой диагностики.

Также Геннадий Мельцаев напомнил о важности своевременного прохождения профилактического осмотра у онколога. Чем раньше будет выявлено онкозаболевание, тем больше шансов на победу над ним.

«Ситуация с ранней диагностикой онкологии остается непростой, - отметил на заседании член Общественной палаты, главный врач Республиканской клинической больницы № 1 Дмитрий Амелькин. - И в этом вопросе не обойтись без участия гражданского общества. Общественная палата РМ предлагает развивать раннюю онкопрофилактику. Каждый человек должен «стоять на страже» своего здоровья и отслеживать, не появились ли у него симптомы опухолевых заболеваний. Всем нам нужно как можно активнее пропагандировать важность диспансеризации и здорового образа жизни. Помните: ежегодно от онкологии в Мордовии умирает больше тысячи пациентов. Но с раком можно бороться, если выявить его на начальных стадиях».

Участники круглого стола заявили о необходимости грамотной психологической поддержки онкобольных и членов их семей. Об этом говорил врач-психиатр, член ОНК РМ Вадим Самылин. Он рассказал о разработанной программе по работе с пациентами на различных стадиях заболевания, а также организации психологической помощи для их родных и близких. Программа включает в себя работу с онкопсихологом, тренировку навыков релаксации и работы с болью, различные терапевтические мероприятия. Вадим Самылин подчеркнул, что участие в программе предполагается сделать бесплатным.

Александр РУЧИНСКИЙ