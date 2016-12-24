На процессе о хищении 26 миллионов рублей у семьи Макаркиных стали всплывать любопытные подробности

В Ленинском районном суде продолжается процесс по громкому делу 29-летней Алены Косолаповой. Девушка обвиняется в особо крупном мошенничестве. Следствие считает, что барышня провернула аферу, жертвой которой стала известная в Мордовии семья Макаркиных - 75-летний президент МГУ им. Огарева Николай Макаркин и его 49-летняя супруга Ирина Макаркина. Ущерб для бюджета семьи составил 26 миллионов рублей!

- Вы бы предупредили, я бы позу красивую приняла, а то поставите в газету некрасивую фотографию, - говорит Ирина Макаркина, заметив, что ее снимает фотокорреспондент.

- На заседание не явился потерпевший Николай Макаркин, - докладывает секретарь суда. - Но он предоставил заявление, в котором просил рассматривать дело в его отсутствие.

- Ирина Викторовна, в каких отношения вы состоите с Аленой Косолаповой? - задает вопрос представитель прокуратуры Ленинского района Мария Тарасова.

- Сейчас ни в каких отношения с ней я не состою. Раньше у нас были близкие, добрые отношения. Эту девочку я любила, как свою дочь. С матерью Алены я познакомилась в 1996-1997 годах, когда наши дочери пошли в школу. Тогда мы не работали - занимались воспитанием детей. На протяжении учебы в школе девочки продолжали общаться, потом вместе занимались в одной студии бальных танцев.

- Что вы можете сказать про Алену?

- На тот момент она производила впечатление нормальной, доброй, но замкнутой девочки. Иногда я видела, как она смотрит на вещи моей дочери, в ее глазах читалось желание иметь то же самое. Алена росла в полной семье, которая создавала имидж благополучной ячейки общества. Мать Косолаповой позволяла себе не работать, обеспечивал семью отец. Одно время он работал в Национальном банке Мордовии, затем ему якобы пришлось покинуть должность из-за каких-то нарушений. При этом он уволился по собственному желанию. Изначально Косолаповы жили на Химмаше, а затем переехали в дорогую квартиру в центре города на проспекте Ленина. Параллельно они строили дом для Алены.

Когда девочки окончили школу и продолжили учебу в университете, то стали общаться еще больше. Алена часто стала бывать у нас, засиживалась допоздна, отдыхала у нас в деревне, с моей дочерью они жили как сестры. Люди, которые общались с ней в другой среде, рассказывают, что она двуличный человек.

Когда Алена окончила университет, то сразу же стала учредителем фирмы «Фортуна». Она изъяснялась экономически грамотным языком и производила впечатление профессионала. Вскоре Алена стала руководителем «Фортуны». Ее брат Михаил имел другие фирмы. Не знаю, чем в это время занимался отец Косолаповых, мать также нигде не работала. При этом у каждого члена семьи были дорогие иномарки. На тот момент я не знала, что все это финансовое благополучие - заслуга родственников и банков.

- Каким образом у вас были похищены деньги?

- Это было в конце февраля -начале марта 2012 года. Дочь поведала мне жуткую историю: «Мама, в семье Косолаповых - большая беда, весь их бизнес летит в дыру. Если мы им не поможем - они лишатся всего. К тому же серьезна больна мама Алены».

- Действительно у матери Косолаповой были проблемы со здоровьем?

- Проблемы действительно были, но они решались операционным путем… Я сказала, что все понимаю, но чем мы можем помочь, мы же не благотворительный фонд. Через пару дней пришла Алена. С истерикой и слезами она стала рассказывать, как рушится не только их бизнес, но и семья. Алена говорила эмоционально и приводила примеры. Просила помочь и дать ей в долг 5 млн рублей, а потом сумма увеличилась вдвое. Я посоветовалась с мужем, но он не одобрил идею одолжить такую крупную сумму. Прошло еще пару дней, и Алена пришла к нам уже с братом, муж был дома. Михаил стал рассказывать о проблемах в бизнесе и в семье. Косолаповы сообщили, что мы не должны волноваться за деньги, которые дадим в долг, ведь в качестве обеспечения они отдадут квартиру по улице Гагарина и дом в Рузаевке, который якобы стоит 12 млн рублей. Нас заверили, что вся недвижимость принадлежит Алене.

Деньги в семье у нас были. Мы с супругом посоветовались и решили дать денег Косолаповым. Думали, что мы можем потерять? Ведь в залог нам отдают дом за 12 млн рублей.

- Вы не выясняли, кому принадлежат дом и квартира?

- Нет, не выясняли, ведь с Косолаповыми мы были в очень хороших отношениях и никак не ожидали от них какого-либо подвоха. Тем более мать Алены раньше рассказывала, что строит дом для дочери, в связи с этим у меня не возникало вопросов.

- Откуда у вас 5 миллионов рублей?

- У нас была «наличка», мы собирались купить дорогую машину. Кстати, мы обсуждали с Косолаповыми марку и комплектацию. Они знали, сколько стоит эта машина, и понимали, какой суммой мы располагаем… Когда Алена давала показания в Рузаевском отделе полиции, она заявила, что знала, что у Макаркиных есть деньги, поэтому попросила в долг для пополнения оборотных средств «Фортуны». Продержала деньги 4 месяца, средства не понадобились, и она якобы их нам вернула, но расписку о возврате денег не взяла. Человек с высшим экономическим образованием, руководитель юридического лица, у которого на счетах огромные суммы, как она не взяла бы у меня расписки?



Ирина Макаркина

- Где и когда вы передали деньги Косолаповой?

- Договор был беспроцентный, но устно нам озвучили, что вернут деньги с прибылью в 10%. Я предложила зарегистрировать договор займа у нотариуса, но Алена была против: «Не надо, зачем переплачивать нотариусу». Несмотря на это, передумывать я не стала. Алена зазывала посмотреть дом в Рузаевке, я согласилась приехать, а заодно привезти деньги. Вместе со мной в Рузаевку поехала моя сестра Ольга Орешкина. Косолапова ждала нас около дома. Она села к нам в машину и пригласила меня в дом так, что нормальный человек не согласился бы идти. Я передала договор и расписку Алене, она подписала, и я отдала ей пакет с деньгами.

- Через какое время Косолапова должна была вернуть деньги?

- Через полгода.

- Кому в вашей семье принадлежали 5 миллионов рублей?

- Это общие деньги, но, конечно, большая часть дохода принадлежит мужу.

- Деньги Косолапова вам вернула?

- Нет.

- Что она говорила?

- Эти 5 миллионов были пробным камнем, брошенным на затравку. Мой муж кроме основной работы занимается бизнесом, который приносил прибыль. Мы как современные люди понимаем, что деньги должны не лежать, а приносить прибыль… В августе 2014 года мы осознали, что угодили в ловушку. Обман - это слишком мягкое слово. Брат и сестра бросили нам в глаза: «Мы вам ничего не вернем и вообще докажите, что вы нам что-то давали!». А Косолапова еще пыталась мне угрожать. Заявила, что у нее есть покровитель, который решает все вопросы в Мордовии. И это после 20 лет, когда мы жили душа в душу!

- Что было через полгода, после того как вы отдали деньги?

- Брат Алены в разговоре с моим супругом периодически обсуждал вопросы бизнеса. Фирмы Михаила были монополистами на рынке в Мордовии по установке терминалов оплаты. Это было перспективное, но очень затратное направление. В какой-то момент Косолаповы предложили супругу совместный бизнес по установке терминалов оплаты в Мордовии и Саратовской области. С мая 2012 года Алена и Михаил стали окучивать моего мужа на тему создания совместной фирмы под названием «Телеком». Супруг по своим каналам выяснял перспективность этого проекта. Все профессионалы заявляли, что проект интересный, но затратный. Муж заинтересовался и решил вложить деньги в «Телеком». Алена должна была заключить договоры об аренде площадей для установки терминалов, затем нужно было закупить оборудование. В июле 2012 года супруг со своего официального счета перечислил 10 миллионов рублей в «Телеком» на развитие бизнеса. Мы подстраховались и заключили договор займа между Макаркиным и Косолаповой. В договоре все было четко прописано, в частности, Алена могла потратить деньги только на развитие фирмы. В октябре 2012 года пришло время снова пополнить оборотные средства «Телекома». Муж перевел еще 11 млн рублей со своего счета в «Телеком».

После этого наступил не очень приятный момент. Собрание учредителей было намечено на конец 2012 года. Косолапова должна была отчитаться о том, что сделано. Однако никакого собрания не было, Алена стала нас избегать. Посиделки у нас дома прекратились. Косолаповы брали трубку через раз. Они постоянно меняли симки. Когда мы задавали конкретные вопросы о результатах работы, то слышали: «Не надо по телефону». Мы не понимали, что происходит. Когда удавалось проговорить с Аленой, она заявляла: «Вам легко требовать результаты, вы вложили деньги, а чёрную работу приходится делать мне».

Когда собрание учредителей в очередной раз не состоялось, супруг составил требование к Косолаповой предоставить все отчетные документы фирмы. Алена не реагировала. Муж отправлял ей претензии. Вся эта переписка продлилась до 2014 года.

В августе 2014 года к нам все-таки решились прийти Алена с братом. Мы заявили, что наше терпение закончилось и мы обращаемся в правоохранительные органы. После этого вскочил Михаил и стал кричать: «Мы вам ничего не вернем и вообще докажите, что мы у вас что-то брали!». Когда брат вышел, Алена задержалась и заявила: «А что вы думаете, у меня есть покровитель, который решает любые вопросы». На этом мы расстались. Мы обратились к специалистам, нам разложили все по полочкам и сказали, что это мошенники. Мы не поверили. Нам предложили сделать запрос о недвижимости Косолаповых. Делаю запрос и узнаю, что дом в Рузаевке никогда Косолаповой не принадлежал.

Еще мне посоветовали обратиться на сайт службы судебных приставов. И по семье Косолаповых на всех четверых пошли исполнительные листы по взысканию долгов от 300-500 рублей до огромных миллионных кредитов. Они ничего никогда не оплачивают! А сколько банков обращалось с исками к Косолаповой на 10, 11, 2, 5 миллионов рублей!

СМИ преподнесли мою семью так, что мы легко распрощались с деньгами. Мы переводили деньги с наших счетов и вкладывали в развивающуюся организацию, где должны были появиться рабочие места. Даже службы безопасности банков не смогли предотвратить многомиллионные потери. Банки с такой легкостью давали огромные кредиты.

Мы также обратились в банк, где был открыт счет «Телекома». Предоставляют распечатку по счетам. На счету фирмы ноль рублей. Пробиваем дальше и видим, куда и когда переводились деньги. 6 июля 2012 года супруг перечисляет 10 млн в «Телеком», а на следующий день деньги из фирмы выводятся. Такая же история и со вторым траншем в 11 млн рублей, средства снова были выведены на следующий день.

- Каково было назначение платежей, помните?

- Нет, уже не помню. Помню, что первый транш ушел в фирму «Ювест», а второй в «Приоритет». Позже Косолапова вывезла из офиса компьютер и ликвидировала всю документацию.

- Знаете ли вы что-нибудь о закупке компьютеров фирмой «Телеком»?

- Нет, мне об этом неизвестно. Считаю, что закупка и не планировалась.

- Вы обращались в гражданском порядке о взыскании денег с Косолаповой?

- Да, обращались. Пролетарским судом на Косолапову была возложена субсидиарная ответственность в размере 24 миллионов рублей. Самое интересное, что Алена всегда игнорировала все суды, это показывает ее отношение к нашему правосудию. В итоге все исполнительные листы вернулись к нам. Если бы не аппарат Президента России, то этого уголовного дела не было бы. Потому что покровитель Косолаповой стоял, как китайская стена. Дом в Рузаевке очень быстро был переведен на покровителя. Удивительно, Алена живет с мужчиной, происходит обыск в ее квартире, она ходит в нижнем белье, и нет никаких доказательств их совместного проживания. Он выводит из-под ареста дом, но доказательств их взаимоотношений нет.

- Какого наказания вы требуете для Косолаповой?

- На усмотрение суда. Однако я хочу, чтобы она испытала ту тяжесть и горесть, которые испытали мы. Когда разрушила все то, что мы для них сделали. Я хочу, чтобы ей было больно морально. Но я думаю, это не тот человек, который будет горевать, поскольку она не мать и не жена.

В судебном процессе продолжается допрос потерпевших. Супруга Макаркина и гособвинитель просили не вызывать в суд Николая Петровича из-за медицинских противопоказаний, поскольку он может испытать сильные эмоциональные потрясения. Однако адвокат Косолаповой настоял на вызове президента МГУ. Суд его поддержал.

P.S. В день судебного заседания 10 декабря Николай Петрович Макаркин отмечал 75-летний юбилей.

Алексей Николаев